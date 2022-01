Schoofs verkauft Rastal-Center in Höhr-Grenzhausen an Greenman Investments

Die Schoofs Immobilien GmbH Frankfurt, Projektentwickler und aktueller Bauherr des Nahversorgungszentrums Rastal-Center in Höhr-Grenzhausen, hat einen Forward Deal mit dem irischen Investment Fund Manager, Greenman, und dessen Fond Greenman OPEN abgeschlossen. Bereits in den vergangenen zwei Jahren hat Greenman Immobilien von Schoofs mit einem Gesamtvolumen von mehr als 70 Millionen Euro erworben.



Schoofs verkauft im Rahmen eines Share Deals das im Bau befindliche Einkaufszentrum in Höhr-Grenzhausen, das unmittelbar an der A 48 liegt, an Greenman Investments. Das architektonisch imposante Open-Sky-Einkaufszentrum soll auf einer Mietfläche von ca. 13.500 Quadratmetern einen Mix aus Einzelhandel, Dienstleistern, Büros, Praxen und Gastronomie beherbergen. Ankermieter werden Lidl, Aldi, dm und Deichmann sein, zudem ziehen NKD, Woolworth, Tedi, die Westerwaldbank und weitere lokale Dienstleister ein. Es entstehen 400 Parkplätze, überwiegend auf einer ebenerdigen, in der Mitte des Centers gelegenen Parkfläche. Für Mitarbeiter und Kunden mit langer Verweildauer gibt es zusätzlich Stellplätze in einer kleinen Tiefgarage. Entworfen hat das Projekt das Architekturbüro Rathke Architekten BDA aus Wuppertal.

Schoofs und Rathke haben schon im Jahr 2017 gemeinsam das ähnlich konzipierte Fachmarktzentrum Rondo in Hanau-Steinheim realisiert und wurden damals mit dem Fachmarkt Star 2017 in der Kategorie Neubau ausgezeichnet.



Schoofs wurde bei der Transaktion von der Kanzlei Oppenhoff & Partner beraten, Greenman von der Kanzlei BK-LAW Bottermann Khorrami.



„Mit dem Abschluss dieser Transaktion festigt sich unsere sehr gute Geschäftsbeziehung zur Schoofs Immobilien GmbH Frankfurt“, erklärt James McEvoy von Greenman.



Schoofs Immobilien GmbH Frankfurt liefert die Immobilie, wie alle vorherigen Objekte, schlüsselfertig und wird nach Inbetriebnahme voraussichtlich im Frühjahr 2023 das Centermanagement in den ersten Jahren begleiten.



„Wir sind stolz, unsere Erfolgsstory mit Greenman fortzusetzen“, sagt Schoofs-Geschäftsführer Mohamed Younis. „Mit Greenman haben wir einen Partner gewonnen, der uns in unserem Vorhaben bestärkt, zukunftsorientierte und werterhaltende Objekte für die Nahversorgung zu entwickeln und der bereits zahlreiche Handelsimmobilien betreibt und langfristig hält“, kommentiert Mohamed Younis die Nachricht über den Verkauf.