Schoofs: Startschuss für Netto-Neubau in Lebach-Thalexweiler

Mit einer feierlichen Grundsteinlegung gibt Investor und Projektentwickler Schoofs Immobilien GmbH Frankfurt den Startschuss für den Bau einer Netto-Filiale im Stadtteil Thalexweiler im saarländischen Lebach. „Für diesen Stadtteil wurde händeringend ein Nahversorger gesucht und es freut uns sehr, dass wir diesen Bedarf mit unserem Einzelhandelsprojekt decken können“, erklärt Mohamed Younis, Geschäftsführer Schoofs Immobilien GmbH Frankfurt. Der neue Markt soll Ende dieses Jahres fertiggestellt sein.



Zur Grundsteinlegung auf dem fast 5.000 Quadratmeter großen Gelände in der Steinbacher Straße 20 kamen Bürgermeister Klauspeter Brill, Vertreter*innen der Stadt und der Vereinigten Volksbank Saarlouis als finanzierendem Institut sowie Matthias Schanen, Gebietsleiter Expansion bei Netto. „Es war über viele Jahre schwierig, auf unserem topografisch anspruchsvollen Gelände eine Fläche zu finden, die sich für den Betrieb eines dringend benötigten Lebensmittelgeschäfts eignete. Umso dankbarer sind wir, mit Schoofs einen Projektentwickler gefunden zu haben, der uns bei der Realisierung unterstützt hat und mit dem wir nun den Startschuss zum Baubeginn geben können“, begrüßte Brill die Gäste. „Mit Netto haben wir einen Nahversorger gewonnen, der mit seiner Bandbreite an Produkten den Einkauf für den täglichen Bedarf an einem Ort ermöglicht. Für unsere Bürgerinnen und Bürger bedeutet dies effizientes Einkaufen – in diesen Tagen immer wertvoller“, betonte Brill.



Der zukünftige Netto-Markt wird eine Verkaufsfläche von rund 790 Quadratmetern haben. Mit über 5.000 Artikeln bietet er eine große Auswahl an frischem Obst und Gemüse, Brot- und Backwaren, Molkereiprodukten, Fleisch- und Wurstwaren sowie zahlreiche Drogerieartikel. Der Fokus liegt dabei auf Frische, Qualität und Regionalität.



Zusätzlich entstehen auf dem Gelände 60 Parkplätze, davon zwei mit-Ladesäulen für Elektroautos. Maßgabe für den Neubau ist der Effizienzhaus-Standard 55 der Kreditanstalt für Wiederaufbau.



Die Erschließung und Anbindung des Areals an den Ort war aufwendig. So berichtete Schoofs-Projektentwickler Klaus Beck vom zusätzlichen Rad- und Fußweg, in den Schoofs investieren musste, um eine bessere Erreichbarkeit zu gewährleisten. Beck dankte der Stadt für deren Unterstützung bei dem Vorhaben und wünschte allen Beteiligten gutes Gelingen bei den Bauarbeiten. Mit dem Vergraben einer Zeitkapsel mit originalen Bauplänen, aktuellen Münzen und einer Tageszeitung besiegelten die Anwesenden die Grundsteinlegung.