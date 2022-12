Schoofs: Pünktliche Eröffnung des neuen Penny Markts mit Bäckerei-Café in Gaiberg

Pünktlich und auf den Tag genau fünf Monate nach der Grundsteinlegung öffnet der neue Penny Markt seine Türen. Der von der Schoofs Immobilien GmbH Frankfurt entwickelte und gebaute Supermarkt bietet den Bürgerinnen und Bürger von Gaiberg, im Rhein-Neckar-Kreis in Baden-Württemberg, nun rechtzeitig zur Vorweihnachtszeit eine verbesserte Nahversorgung direkt am Ortseingang. Eine davor eigens eingerichtete Bushaltestelle ermöglicht das Einkaufen auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln.



Auf dem rund 5.500 Quadratmeter großen Gelände am Ortseingang von Gaiberg am Fritzenäcker 2 und 4 herrscht ab jetzt reges Treiben. Auf dem neu erschlossenen Areal in besonderer Hanglage sind ein moderner Lebensmitteldiscounter, ein gemütliches Bäckerei-Café und 68 Parkplätze entstanden.



Zur feierlichen Eröffnung, einen Tag vor der offiziellen Eröffnung, lud das Team von Penny alle Projektbeteiligten ein, um aus erster Hand den neuen Supermarkt zu präsentieren. Unter den geladenen Gästen befanden sich die Bürgermeisterin Petra Müller-Vogel, Vertreter*innen der Stadt, der Volksbank Neckartal als finanzierendes Institut sowie die zukünftigen Eigentümer.



„Wir freuen uns das Projekt für unseren Mieter in so kurzer Bauzeit realisiert zu haben, nachdem die Anlaufphase mit der Erschließung des Gewerbegebiets an der L600 mehr Zeit in Anspruch genommen hatte“, zeigt sich Sven Schemann, Projektentwickler bei Schoofs Immobilien Frankfurt, zufrieden mit dem Ausgang des Nahversorgungsprojekts.



Auf einer Verkaufsfläche von rund 745 Quadratmetern finden die Bürgerinnen und Bürger von Gaiberg nun alle Dinge des täglichen Bedarfs bequem vor der eigenen Haustür.



Die neuen Penny Mitarbeiter, allen voran die Marktleiterin Angelika Jakoby, freuen sich auf reges Geschäft und zufriedene Kunden.



Die eigenständige Bäckerei Seppls Backstube bietet auf rund 190 Quadratmetern frische Backwaren und lädt mit seinen Sitzgelegenheiten im Innen- und Außenbereich und dem schönen Blick in die Ferne zum Verweilen ein.



Die neuen Eigentümer des Marktes sowie der Vertrieb von Penny haben im Rahmen der Pre-Opening Veranstaltung die herausragende Zusammenarbeit zwischen dem Bauleiter Rolf Mail von Penny und dem Schoofs Bauleiter Ali Degirmenci hervorgehoben, die zu dieser reibungslosen und schnellen Realisierung geführt hat.



Nachhaltigkeit an erster Stelle



Schoofs und Penny verfolgen gemeinsam das Ziel des nachhaltigen Bauens. Der Markt in Gaiberg ist nach dem Effizienzhaus-Standard 55 der Kreditanstalt für Wiederaufbau gebaut und nach den Kriterien der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e. V. (DGNB) zertifiziert.