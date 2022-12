Schoofs: Netto feiert pünktlichen Start des neuen Marktes in Geiselbach

Am 13. Dezember 2022 öffnen sich zum ersten Mal die Türen des neuen Netto-Marktes in Geiselbach. „Wir freuen uns, die Nahversorgung für die Bürgerinnen und Bürger von Geiselbach sowie den umliegenden Gemeinden Omersbach und Hofstädten pünktlich zum Weihnachtsfest sicherzustellen“, erklärt Sven Schemann, Projektentwickler und Mitglied der Geschäftsleitung der Schoofs Immobilien GmbH Frankfurt beim feierlichen Eröffnungsempfang des Lebensmitteldiscounters. Nur fünf Monate hat der Bau der neuen Netto-Filiale und der Bäckerei Bernds Brothaus gedauert. Der Bäcker wird seine Türen für das Publikum voraussichtlich Anfang 2023 öffnen.



Einen Tag vor dem offiziellen Start ist das Treiben in der neuen Netto-Filiale groß, ebenso wie die Vorfreude. Das Team um Marktleiter Herr Stoppel befüllt die letzten Regale und begrüßt die geladenen Gäste, die sich bereits vorab in den neuen Räumlichkeiten umsehen durften. Auf dem rund 6.000 Quadratmeter großen Gelände am Omersbacher Weg 1, direkt am Kreisel am Ortseingang, zwischen der AB 12 und der Staatsstraße 2306, ist in nur kurzer Bauzeit ein moderner NettoMarkt mit einem Bäckerei-Café entstanden.



„Die langjährige Beziehung zwischen der Firma Netto und Schoofs Immobilien GmbH Frankfurt, die Erfahrung in der Realisierung von Netto-Märkten und die wirklich gute und schnelle Arbeit der Handwerker vor Ort haben es ermöglicht, dass wir den Markt nach einer Bauzeit von nur fünf Monaten noch dieses Jahr übergeben und eröffnen konnten“, berichtet Schemann.



Die Verkaufsfläche des neuen Lebensmitteldiscounters beträgt rund 800 Quadratmeter und beherbergt ein Produktsortiment von ca. 5.000 Artikeln, frisches Obst & Gemüse, Sonderprodukte und auch Non-Food-Artikel des täglichen Bedarfs. Die Bäckerei Bernds Brothaus wird auf rund 180 Quadratmetern frische Backwaren sowie Sitzgelegenheiten im Innen- und Außenbereich bieten. Das geplante Innenraumkonzept des Bäckers verspricht eine hohe Aufenthaltsqualität. Aktuelle Lieferengpässe bedingen noch eine kurze Wartezeit bis zur offiziellen Eröffnung im kommenden Jahr.



Zusätzlich entstehen auf dem Gelände 75 Parkplätze, einige auch mit E-Ladesäulen ausgestattet, die zusammen mit dem übrigen Drittel des Parkplatzes Anfang nächstes Jahr endgültig fertiggestellt sein werden. Der Betrieb des Netto-Marktes kann indes aber pünktlich zum Vorweihnachtsgeschäft starten.