Rodenbach: Richtfest für neue tegut…- Filiale mit Bäckerei und Wohnungen

Die geplante tegut…-Filiale mit Bäckerei-Café und Wohnungen direkt am neuen, rund 20 Hektar großen Wohngebiet „Südlich der Adolf-Reichwein-Straße“ im Rodenbacher Ortsteil Niederrodenbach (Main-Kinzig-Kreis) nimmt Gestalt an: Am Mittwoch, 21. Juni 2023, hat Projektentwickler Schoofs Immobilien GmbH Frankfurt mit rund 45 Baubeteiligten und geladenen Gästen das traditionelle Richtfest gefeiert.



Zu ihnen zählten unter anderem Schoofs-Geschäftsführer Jürgen Dräger, Martina Becker, Expansionsmanagerin tegut..., Klaus Schejna, Bürgermeister der Gemeinde Rodenbach, und Tobias Schlegel von der Wiesbadener Volksbank, dem finanzierenden Kreditinstitut.



„Kaum haben wir den Spatenstich gefeiert, folgt heute schon das Richtfest. Der Neubau des tegut…-Lebensmittelmarktes geht also mit großen Schritten voran. Wir freuen uns nicht nur auf die neue Kundschaft, sondern auch, wenn wir Bürger*innen aus Rodenbach und Umgebungen als Kollege*innen oder Lernende bei uns begrüßen können“, sagte Expansionsmanagerin Martina Becker.



„Heute wird deutlich, was wir trotz eines aktuell herausfordernden Marktumfelds schaffen können, wenn alle Beteiligten an einem Strang ziehen“, führte Schoofs-Geschäftsführer Dräger aus. „Unser Neubau wird nach seiner geplanten Fertigstellung im Herbst 2023 die Lebensqualität und die Nahversorgung im neuen Wohngebiet spürbar verbessern.“



„Ich bedanke mich heute bei Investoren, Behörden und allen Baubeteiligten, dass sie das von uns gewünschte Projekt umsetzen. Es sichert nicht nur die Nahversorgung in Rodenbach und Umgebung, sondern es schafft Arbeitsplätze, Wohnraum und macht unsere Region noch attraktiver“, freute sich Bürgermeister Klaus Schejna.



Nach den Grußworten übernahm der verantwortliche Zimmermann das Richtfest-Zepter: Christian Schirmer von Bös Holzbau hielt oben auf einem Gerüst vor dem tegut…-Eingang unter dem am Kran befestigten Richtkranz den feierlichen Richtspruch. Mit einem Schluck aus einem großen Glas, das der Zimmermann anschließend auf den Boden warf und dem Gebäude Glück bringen soll, endete die Zeremonie. Im Anschluss erhielten alle Gäste eine erste Kostprobe der zukünftigen tegut…-Produkte und ließen den Festakt gesellig ausklingen.



Der von Schoofs zu realisierende Komplex aus Handel und Wohnen mit Lebensmittelvollsortimenter, Bäckerei-Café und Mietwohnungen ist nur ein Bestandteil des geplanten Neubaugebietes, in dem außerdem Ein- und Mehrfamilienhäuser, ein Kindergarten und ein Ärztehaus errichtet werden.



Der neue tegut…-Markt verfügt über eine Verkaufsfläche von rund 1.700 Quadratmetern. Die angeschlossene Bäckerei der Firma Papperts lädt zudem mit Innen- und Außensitzplätzen zum Verweilen ein. Im Obergeschoss des Objektes entstehen fünf Drei-Zimmer-Mietwohnungen. Darüber hinaus gibt es 130 kostenfreie Pkw-Stellplätze für die Kund*innen des Marktes und die Wohnungsmieter*innen, darunter auch welche mit Ladestationen für E-Fahrzeuge. Ebenso entstehen Fahrradstellplätze, auch für Sonderräder.



Nachhaltigkeit an erster Stelle



Der obergeschossige Wohnungsbau erfolgt in klimafreundlicher Holzbauweise. Die Dachterrassen der fünf Wohnungen sind alle Richtung Süden ausgerichtet. Insgesamt wird der Komplex aus Handel & Wohnen nach den Kriterien der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e. V. (DGNB) zertifiziert. Für die Mieter*innen bedeutet dieses Zertifikat hohen Komfort und geringe Betriebskosten, insbesondere in den Bereichen Energie, Reinigung und Instandhaltung.