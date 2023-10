Richtfest in Amorbach: Neues Fachmarktzentrum erreicht nächsten Meilenstein

Der erste Bauabschnitt des neuen Fachmarktzentrums im unterfränkischen Amorbach, Landkreis Miltenberg, ist im Rohbau fertiggestellt. Am Mittwoch, 11. Oktober 2023, haben die zukünftigen Mieter und Projektentwickler Schoofs Immobilien GmbH Frankfurt mit rund 65 Baubeteiligten und geladenen Gästen das traditionelle Richtfest gefeiert.



Auf dem insgesamt knapp 13.760 Quadratmeter großen Grundstück mit Bestandsgebäuden entstehen derzeit in zwei Bauabschnitten moderne und größere Mietflächen für ein Nahversorgungszentrum. Der Lebensmittelvollsortimenter Edeka und das Bäckereicafé Der Brotmacher sind die Ankermieter im ersten Neubau. Sie feierten gemeinsam mit Amorbachs Bürgermeister Peter Schmitt, weiteren Vertreter*innen der Stadt, der Volksbank Neckartal eG als finanzierendes Kreditinstitut, dem Projektentwickler Schoofs Immobilien sowie vielen Fachplaner*innen und Handwerkern die Fertigstellung des ersten Rohbauabschnitts an der Krummwiese.



„Wir sind froh, dass nach einer mehrjährigen Projektentwicklungsphase die Umsetzung nun zügig voranschreitet“, freut sich Sven Schemann, Prokurist und Projektentwickler bei Schoofs Immobilien über den Baufortschritt seit den ersten Abbrucharbeiten im Februar dieses Jahres. „Anfang Februar 2024 wollen wir die Mietflächen übergeben, sodass die Kunden ab März 2024 pünktlich zu Ostern von einem größeren, moderneren und energieeffizienten Nahversorgungserlebnis profitieren.“



Bürgermeister Peter Schmitt nutzt die Gelegenheit, sich bei den Baubeteiligten zu bedanken: „Herzlichen Dank an Schoofs Immobilien für ihr Bekenntnis zu Amorbach. Mit Edeka, Brotmacher und Lidl sowie künftig Rossmann und Kik stärken wir die Kaufkraft vor Ort, bündeln Angebote und fördern so die Innenstadt. Ziel der Kommunalpolitik ist es, Amorbachs Leistungskraft zu erhöhen und den Bürgern alles Nötige vor der Haustür zu bieten. Dazu werden wir im kommenden Jahr auch eine barrierefreie Verbindung der Altstadt zur ‚Krummwiese‘ schaffen.“



„Mit dem Neubau und damit auch der Erweiterung der Verkaufsfläche können wir auch zukünftig eine hochwertige Versorgung mit Lebensmitteln und weiteren Artikeln des täglichen Bedarfs direkt am Ort sichern“, sagt Jörn Wagner, Gebietsexpansionsleiter Edeka Südwest, und fügt hinzu: „Die Bürgerinnen und Bürger in Amorbach dürfen sich nicht nur auf zeitgemäße und attraktive Einkaufserlebnisse freuen, der neugebaute Markt wird auch in puncto Nachhaltigkeit neue Maßstäbe setzen.“



Auswahl reicht von Marken- bis Discountprodukten



Edeka zieht aus seiner jetzigen benachbarten Filiale in den rund 1.500 Quadratmeter Verkaufsfläche großen Neubau. Während der Bauphase wird Ralf Habath den Betrieb im bisherigen Edeka-Markt fortsetzen. Altersbedingt übergibt er dann die Führung des neuen Marktes an Edeka-Kaufmann Rico Werner, der alle Mitarbeitenden auf Wunsch weiterbeschäftigt.



Die Auswahl im neuen Markt reicht künftig von bekannten Marken über Edeka-Eigenmarken bis hin zu Artikeln auf Discountpreisniveau. Hinzu kommt eine große Auswahl an Bio-Produkten, ein individuelles Sortiment an internationalen Spezialitäten, an gluten-, laktosefreien und veganen Produkten sowie eine Vielzahl an Erzeugnissen aus der Region. Abgerundet wird das Angebot des Vollsortimenters durch eine umfangreiche Getränkeabteilung, ein Sortiment an Drogerie- und Haushaltswaren sowie weitere Artikel des täglichen Bedarfs. Das nachhaltige Energiekonzept von Edeka umfasst unter anderem eine CO2-Kälteanlage, LED-Beleuchtungstechnik sowie ein hocheffizientes Heiz- und Lüftungssystem auf dem neuesten technischen Stand.



Die Filiale des Bäckereibetriebs Der Brotmacher wird zusätzlich zu ihren Backwaren auf fast 300 Quadratmetern Mietfläche auch eine Tagesgastronomie mit Bestuhlung innen und außen anbieten. Besonders freuen können sich die zukünftigen Kundinnen und Kunden auf das traditionelle Brot Das Ausgehobene und die beliebten Feierabendbrötchen sowie auf einen fantastischen Blick ins Grüne, beim Verweilen in der Gastronomie.



Zweiter Bauabschnitt beginnt im Februar 2024



Mit dem zweiten Bauabschnitt wird nach dem Bezug der neuen Edeka-Fläche im Februar 2024 begonnen. Zunächst werden die Bestandsgebäude abgerissen und anschließend die neuen Mietflächen für den Drogeriemarkt Rossmann und den Textil-Discounter Kik errichtet sowie eine weitere, aktuell noch freie Mietfläche von rund 160 Quadratmetern. „Wer Interesse hat, kann sich sehr gern bei uns melden“, bietet Sven Schemann potenziellen Mietinteressenten an. Die Fertigstellung des Gesamtprojektes ist für Oktober 2024 geplant.



Insgesamt sind ca. 100 kostenfreie Parkplätze für die Kund*innen vorgesehen, darunter auch drei Schnellladestationen für Elektroautos mit insgesamt sechs Ladepunkten, die von der Firma Greenman Energy betrieben werden. Die Bauherren streben eine Gold-Zertifizierung nach den Vorgaben der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen (DGNB) an. Für die Mieter*innen bedeutet dieses Zertifikat hohen Komfort und geringe Betriebskosten, insbesondere in den Bereichen Energie, Reinigung und Instandhaltung.



Kontakt für Mietinteressenten:

abdelrehim@schoofs-frankfurt.de / Tel: 0170-1224530

Betreff „Mietinteresse Nahversorgungszentrum Amorbach“