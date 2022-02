Rewe Markt Kirchberg an der Jagst: "Gold" für nachhaltiges Baukonzept

Die Schoofs Immobilien GmbH Frankfurt hat mit dem Rewe Markt in Kirchberg an der Jagst erneut Nachhaltigkeit beim Bauen bewiesen: Das neue Gebäude des Lebensmittelvollsortimenters in der Fritz-Jaeger-Straße 3 erhält das Zertifikat in Gold der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e. V. (DGNB). Für Mieter Rewe bedeutet dieses Zertifikat hohen Komfort und geringere Betriebskosten.



Im Beisein von Bürgermeister Stefan Ohr übergab Benjamin Dräger, Prokurist Schoofs Immobilien GmbH Frankfurt, das Zertifikat an den Betreiber des Marktes, den selbständigen Kaufmann Uwe Ströbel, sowie an Rewe Expansionsmanager Dirk Schlund. „Das Vorhaben, eine Versorgungslücke in Kirchberg mit einem modernen Lebensmittelmarkt zu schließen, haben wir von Anfang an mit hohen Nachhaltigkeitsansprüchen im Bau kombiniert“, berichtet Benjamin Dräger. Die Schoofs Immobilien GmbH war es auch, die das Projekt entwickelt hat. „Da ist es natürlich eine sehr erfreuliche Bestätigung, wenn am Ende des langen Weges das Projekt nach den Kriterien der DGNB mit Gold zertifiziert wird“, erklärt Dräger. „Wir wollten unserem langjährigen Partner Rewe ein zukunftsträchtiges und energetisch auf dem neuesten Stand stehendes Objekt bauen – das ist uns gelungen.“ Der Markt wird über Wärmerückgewinnung aus den Kühlmöbeln beheizt und bei sehr kalter Witterung von Wärmepumpen unterstützt. Eine energiesparende LED-Beleuchtung und der Einsatz von Grünstrom sind weitere Bestandteile des ressourcenschonenden Konzepts.



„Rewe setzt seit Jahren stark auf Nachhaltigkeit. Mit der Entscheidung, den Markt nach den Zertifizierungsvorgaben des DGNB zu bauen, kommt Schoofs Immobilien unserem Bestreben nach mehr Engagement im Wachstumsmarkt Nachhaltiges Bauen nach und beweist als verlässlicher Partner auch hier seine Kompetenz“, stellt Dirk Schlund von Rewe fest.



Auch Bürgermeister Stefan Ohr freut sich über die Auszeichnung: „Wir sind stolz darauf, dass unsere Entscheidung, mit Rewe und Schoofs zusammenzuarbeiten, sich so positiv für die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt auswirkt. Neben mehr Einkaufsqualität und -vielfalt haben wir nun auch einen mit Gold zertifizierten, nachhaltig bewirtschafteten Markt.“



Im Mai 2021 hatte Schoofs den Lebensmittelmarkt mit 1.400 Quadratmetern Verkaufsfläche an Rewe übergeben, die diesen einen Monat später eröffneten. Neben dem Markt stehen den Kundinnen und Kunden in Kirchberg ein 100 Quadratmeter großer Backshop und 90 Parkplätze zur Verfügung.