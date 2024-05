Restrukturierung des Projektentwickler Schoofs Frankfurt liegt voll im Plan

.

· Gerichtliches Sanierungsverfahren der Schoofs Immobilien GmbH Frankfurt ist eröffnet. Entsprechender Beschluss für die GMB Gesellschaft für Gewerbeimmobilien mbH wird zeitnah erwartet.

· Die Geschäftsführung führt gemeinsam mit dem beauftragten Wellensiek-Partner Prof. Dr. Jan Roth den Geschäftsbetrieb uneingeschränkt fort.

· Der Investorenprozess verläuft vielversprechend, es wurden zahlreiche Angebote abgegeben.



Das zuständige Amtsgericht in Offenbach a.M. hat das Verfahren in Eigenverwaltung der Schoofs Immobilien GmbH Frankfurt mit Sitz in Neu-Isenburg zum 1. Mai 2024 eröffnet. Laut Gericht wird ein entsprechender Eröffnungsbeschluss für die GMB Gesellschaft für Gewerbeimmobilien mbH zeitnah ergehen. Der Geschäftsbetrieb wird von der Geschäftsführung gemeinsam mit dem zum Generalhandlungsbevollmächtigten bestellten Partner der Sozietät Wellensiek, Prof. Dr. Jan Roth, in beiden Gesellschaften uneingeschränkt fortgeführt. An einigen Projekten konnte Schoofs bereits im vorläufigen Verfahren mit Unterstützung der jeweiligen Partner Baufortschritte erzielen, wie etwa an den Baustellen in Mosbach und Amorbach.



„Die vergangenen Wochen haben gezeigt, dass wir bei der Restrukturierung auf dem richtigen Weg sind und über die Eigenverwaltung ein gutes Ergebnis erzielen können“, sagt Mohamed

Younis, Geschäftsführer in beiden Gesellschaften. „Wir sind guter Dinge, spätestens nach Beendigung des Sanierungsverfahrens – voraussichtlich noch im Herbst 2024 - möglichst viele unserer geplanten Projektvorhaben weiterverfolgen und die im Bau befindlichen Projekte schnellstmöglich fertig stellen zu können“, so Younis weiter.

Grund zur Zuversicht gibt der im März eingeleitete Investorenprozess, der vielversprechend verläuft. Es sind bereits zahlreiche Angebote von potenziellen Investoren eingegangen. Darunter sind sowohl einige, die sich für einzelne Projekte oder Projektpakete interessieren als auch solche, die in das Unternehmen als Ganzes investieren wollen. „Der Markt weiß, dass Schoofs spannende Projekte im Portfolio hat und ein kompetentes Team zur Realisierung“, sagt Restrukturierungsexperte Prof. Dr. Jan Roth. Das zeige nun auch das starke Interesse potenzieller und namhafter Investoren.



In den kommenden Wochen führen die Verantwortlichen bei Schoofs nun intensive Verhandlungen mit den Interessenten. Dabei sind insbesondere die Bewertungen der im Bau befindlichen Projekte sehr komplex. Parallel dazu arbeitet Jan Roth mit seinem Team an dem Sanierungsplan, in dem die weitere Sanierung der Gesellschaften festgeschrieben wird. Dieser Plan wird dann den Gläubigern und dem Gericht vorgelegt. Nehmen sie den Plan an, gelten beide Gesellschaften als saniert und das Gericht hebt die Verfahren auf.



Das zuständige Amtsgericht hat mit Eröffnung des Verfahrens für die Schoofs Immobilien GmbH Frankfurt Rechtsanwalt Dr. Andreas Kleinschmidt zum Sachwalter bestellt. Er unterstützt die Verfahren und begleitet sie im Sinne der Gläubiger. Wie vom Gesetzgeber vorgesehen, werden die Löhne und Gehälter der über 80 Beschäftigten nun wieder vom Unternehmen gezahlt.



Hintergrund

Die Geschäftsführung der Schoofs Immobilien GmbH Frankfurt und der GMB Gesellschaft für Gewerbeimmobilien mbH hatte Mitte Februar 2024 beim zuständigen Amtsgericht in Offenbach am Main für beide Gesellschaften einen Insolvenzantrag in Eigenverwaltung gestellt. Das Gericht hat diese Anträge angenommen, der Geschäftsbetrieb der Unternehmen läuft uneingeschränkt weiter. Nach Angaben der Geschäftsführung ist die notwendige Sanierung Folge der kritischen Marktentwicklung mit gestiegenen Bau- und Finanzierungskosten, der Zurückhaltung bei der Vergabe von Darlehen und der gleichzeitig gesunkenen Nachfrage und Bewertung von Objekten bei potenziellen Käufern. Das hat in den Unternehmen zu wirtschaftlichen Verwerfungen geführt, auf die Schoofs reagieren musste, um sich so an die neuen Marktbedingungen anpassen zu können.



Die Geschäftsführung hat für die Sanierung Rechtsanwalt Prof. Dr. Jan Roth, Partner der bundesweit tätigen Sozietät Wellensiek, zum Generalhandlungsbevollmächtigten berufen. Er unterstützt mit seinem Team federführend vor allem bei den Restrukturierungsthemen.



Hinweis: Die Schoofs Immobilien GmbH mit Sitz in Kevelaer und Köln ist von dieser Entwicklung nicht betroffen. Beide Unternehmen sind rechtlich voneinander getrennte Organe und agieren wirtschaftlich unabhängig voneinander am Markt.

