Projektentwickler Schoofs Immobilien GmbH Frankfurt saniert sich über eine Eigenverwaltung

Die Schoofs Immobilien GmbH Frankfurt mit Sitz in Neu-Isenburg hat am 15. Februar 2024 beim zuständigen Amtsgericht in Offenbach am Main einen Insolvenzantrag in Eigenverwaltung gestellt. Das Gericht hat diesen Antrag bereits angenommen, der Geschäftsbetrieb des Unternehmens läuft uneingeschränkt weiter. Ferner hat der verbundene Generalunternehmer GMB Gesellschaft für Gewerbeimmobilien mbH ebenfalls einen Insolvenzantrag in Eigenverwaltung beim gleichen Gericht gestellt. Hier gehen die Verantwortlichen davon aus, dass das Gericht den Antrag zeitnah annehmen wird.„Die notwendige Sanierung ist Folge der kritischen Marktentwicklung mit gestiegenen Bau- und Finanzierungskosten, der Zurückhaltung bei der Vergabe von Darlehen und der gleichzeitig gesunkenen Nachfrage und Bewertung von Objekten bei potenziellen Käufern“, sagt Mohamed Younis, Geschäftsführer der Schoofs Immobilien GmbH Frankfurt und der GMB Gesellschaft für Gewerbeimmobilien mbH. „Zudem stockt der Verkauf eines großen Projektportfolios mit einer namhaften Fondsgesellschaft“, sagt Younis. „Das hat im Unternehmen zu wirtschaftlichen Verwerfungen geführt, auf die wir nun reagieren. Wir werden uns so an die neuen Marktbedingungen anpassen“, so der Geschäftsführer weiter.Die Geschäftsführung von Schoofs Frankfurt hat Rechtsanwalt Prof. Dr. Jan Roth, Partner der bundesweit tätigen Sozietät Wellensiek, zum Generalhandlungsbevollmächtigten berufen. Er unterstützt mit seinem Team federführend vor allem bei den Restrukturierungsthemen. „Die Verantwortlichen von Schoofs Frankfurt haben frühzeitig auf die Situation reagiert und sind gut vorbereitet in das jetzt beantragte Verfahren gegangen“, sagt Roth. Er ist deshalb zuversichtlich, dass die Unternehmen über das eingeleitete Sanierungsverfahren eine für alle Beteiligten vernünftige Lösung finden werden.Die Geschäftsführung hat bereits im Vorfeld Gespräche mit Investoren geführt, welche nach Einleitung des Sanierungsverfahrens fortgesetzt werden. Mit einem potenziellen Investor sind diese Gespräche recht weit fortgeschritten. Zudem wird zeitnah ein Investorenprozess unter den rechtlichen Vorgaben einer Eigenverwaltung eingeleitet.Die Planungen und Bauarbeiten sollen an den verschiedenen Projekten auch nach heutiger Antragsstellung fortgeführt werden. Entsprechende Gespräche mit den Beteiligten werden zeitnah aufgenommen.Die circa 90 Beschäftigten der Schoofs Immobilien GmbH Frankfurt sind heute über die Situation informiert worden. Die Löhne und Gehälter sind gesichert, da auch in der Eigenverwaltung Insolvenzgeld gezahlt wird.Das zuständige Amtsgericht hat für die Schoofs Immobilien Frankfurt GmbH Rechtsanwalt Dr. Andreas Kleinschmidt, Frankfurt am Main, zum vorläufigen Sachwalter bestellt.In den kommenden Wochen und Monaten werden die Verantwortlichen nun einen Plan erarbeiten, in dem die weitere Sanierung der Unternehmen verbindlich geregelt ist. Nehmen Gericht und Gläubiger den Sanierungsplan an, gelten die Gesellschaften als saniert und das Gericht hebt das Verfahren auf.DieBeide Unternehmen sind rechtlich voneinander getrennte Organe und agieren wirtschaftlich unabhängig voneinander am Markt.Die Schoofs Immobilien GmbH Frankfurt mit Sitz in Neu-Isenburg wurde 2006 gegründet. Die GMB Gesellschaft für Gewerbeimmobilien mbH ist der Generalunternehmer für die Schoofs Immobilien und diverse Projektgesellschaften und ist für die bauliche Abwicklung der Projekte zuständig. Mit ihren Geschäftsführern Dipl. Ing. Mohamed Younis und Jürgen Dräger haben sich die Unternehmen mit mittelweile 93 Mitarbeitern auf die Planung, Entwicklung und Realisierung von Objekten für den Lebensmitteleinzelhandel spezialisiert. Zum Portfolio gehören auch Wohn- und Geschäftshäuser, Fachmarktzentren sowie Quartiersprojekte und Mixed-Use-Objekte, mehrheitlich im Rhein-Main-Gebiet, Saarland, Baden-Württemberg, Bayern und Rheinland-Pfalz. Die Unternehmensgruppe der Schoofs Immobilien GmbH Frankfurt hatte zuletzt einen Jahresumsatz von rund 150 Millionen Euro und eine Bilanzsumme von rund 250 Millionen Euro. Sie verantwortet aktuell sieben im Bau befindliche Projekte sowie 40 weitere Projekte in verschiedenen Phasen der Projektentwicklung. Mehr Informationen zu Schoofs Frankfurt: www.schoofs-frankfurt.de Das Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung wurde mit dem Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sanierung von Unternehmen (ESUG) 2012 in der InsO stärker in den Vordergrund gerückt. Mit diesem Verfahren will der Gesetzgeber die Sanierungschancen von Unternehmen in der Krise steigern und die Verantwortlichen in einem Unternehmen dazu bringen, einen notwendigen Antrag frühzeitig zu stellen. Die Geschäftsführung wird durch eigenverwaltungserfahrene Sanierungsexperten ergänzt, um die Fortführung und Sanierung des Unternehmens zu unterstützen und eine Gleichbehandlung der Gläubiger sicherzustellen. Damit erhöhen sich die Sanierungsoptionen. Bei einem Verfahren in Eigenverwaltung bleibt die Geschäftsführung im Amt und bekommt vom zuständigen Amtsgericht einen vorläufigen Sachwalter zur Seite gestellt, der das Verfahren im Sinne der Gläubiger begleitet.Der von der Geschäftsführung der Schoofs-Gruppe berufene Generalhandlungsbevollmächtigte Prof. Dr. Jan Roth ist Partner der bundesweit tätigen Sozietät Wellensiek und Fachanwalt für Insolvenz- und Sanierungsrecht sowie für Erb- und Steuerrecht. Die Sozietät Wellensiek ist eine auf Unternehmenssanierungen spezialisierte bundesweit tätige Partnergesellschaft. Die Experten der Kanzlei besitzen langjährige Erfahrung in der Bewältigung von Krisen national und international tätiger Unternehmen. Die Kernkompetenz liegt in der Insolvenzverwaltung und der Krisenberatung. Weitere Schwerpunkte sind die Beratung der Organe von Gesellschaften und Treuhandlösungen für mittelständische und große Unternehmen. Mehr Informationen: www.wellensiek.com