Mit dem „pettinari’s“ zieht moderne, mediterrane Küche in die Westerwald Arkaden ein

Das „pettinari’s – Café Food Drinks Fun“ soll Dreh- und Angelpunkt an sieben Tagen in der Woche in den Westerwald Arkaden werden. Dazu bietet es seinen Gästen neben einem gemütlichen Ambiente mit Wintergarten und Sitzplätzen am See eine genussvolle, mediterrane Fusionsküche. Dabei werden klassische Regional- und Nationalküchen miteinander kombiniert und um Trends aus der vegetarischen und veganen Küche ergänzt. Im ganztägig geöffneten Restaurant erwartet die Gäste ein umfangreiches Frühstücksangebot und bereits ab 11 Uhr eine Mittagskarte. Der Nachmittag steht im Zeichen eines besonderen Eiscafé-Konzepts mit verschiedensten Eisbechern und Eisspezialitäten sowie Kaffee und Kuchen. Zum Abend hin eröffnet eine Bar mit ausgezeichneten Longdrinks und Cocktails. Pettinari legt großen Wert auf persönlichen Service. Damit sein Team ausreichend Zeit dafür hat, wird es von einem Restaurant-Roboter der neuesten Generation unterstützt.Der gelernte Koch Danilo Pettinari verfügt über viel Erfahrung in der Gastronomiebranche. Seit 2017 betreibt sein Familienunternehmen in Rüdesheim das Casa Pettinari, das Hotel Rüdesheimer Hof und das Unternehmen CP Catering. Zuvor war der gebürtige Italiener unter anderem als Koch und Küchenchef in verschiedenen italienischen Restaurants und Trattorias in Italien, Düsseldorf sowie Darmstadt, Bingen und Umgebung tätig.„Mein Ziel ist es, bestehende Restaurantkonzepte weiterzuentwickeln. Die Zukunft der Gastronomie liegt in Angeboten wie dem ‚pettinari’s‘, die das Beste aus verschiedenen Welten kombinieren“, sagt Danilo Pettinari. „Ich freue mich sehr auf das Restaurant, das Team und die Kunden. Erste Gespräche mit Zulieferern und Dienstleistern aus der Region laufen bereits. Ihre positiven Rückmeldungen stimmen mich sehr zuversichtlich, für die Stadt und die Region etwas nachhaltig Gutes zu entwickeln.“„Das Restaurant ist stets ein wichtiger Anziehungspunkt eines Einkaufzentrums. Es braucht ein Konzept mit Flair und Leidenschaft, das eine breite Masse anspricht und für jeden was bietet – so wie das ‚pettinari’s‘. Unser Anspruch ist, dass die Westerwald Arkaden auch am Wochenende und nach Geschäftsschluss belebt sind“, erklärt Mohamed Younis, Geschäftsführer der Schoofs Immobilien GmbH Frankfurt, die das Einkaufszentrum in Höhr-Grenzhausen entwickelt und erbaut.Schoofs Immobilien hat sich für die Westerwald Arkaden von Anfang an einen besonderen Gastronomiebetrieb vorgestellt, der seine Gäste zu jeder Tageszeit mit dem passenden Angebot verwöhnt. „Wir haben vier Jahre lang den richtigen Betreiber gesucht und dabei auch in- und ausländische Experten kontaktiert. In dieser Zeit haben wir eine Vielzahl von Bewerbungen erhalten. Oft sind wir zu den Interessenten hingefahren und haben sie direkt vor Ort getestet“, macht Geschäftsführer Younis deutlich, wie aufwendig die Suche war.Die Internetseite www.pettinari.de befindet sich aktuell im Aufbau. Auf Facebook ist das Restaurant bereits ebenso präsent ( https://www.facebook.com/profile.php?id=100090154890724 ) wie auf Instagram (pettinaris.restaurant). Über die Homepage können Kundinnen und Kunden künftig bequem ihr Essen zur Abholung bestellen und bezahlen. Nach dem Einkaufen in den Westerwald Arkaden holen sie es dann einfach ab.Danilo Pettinari plant, mit 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an den Start zu gehen – und sucht noch motivierte Teammitglieder für die verschiedensten Positionen. Im Hinblick auf die Arbeitszeiten passt sich der Betreiber den Wünschen seiner Beschäftigten an und bietet ein breites Spektrum, das von der Aushilfe über Teilzeit, Vormittags- oder Nachmittagsarbeit bis hin zur Fünf- oder Sechs-Tage-Woche reicht. Auch Quereinsteiger sind willkommen. Innerhalb des Restaurants besteht die Möglichkeit, sich mithilfe von Weiterbildungen andere Bereiche zu erschließen. Interessierte Bewerberinnen und Bewerber können sich per Mail an jobs@pettinaris.de wenden.Die Westerwald Arkaden werden am Mittwoch, 26. April 2023, mit einem großen Volksfest eröffnet. Die meisten Gewerbeflächen sind bereits vermietet. Zu den Mietern zählen neben dem Restaurant „pettinari´s“ Aldi, Lidl, Deichmann, dm, Woolworth, NKD, Ernstings family, TEDi, das Restaurant Chinakrone, die Bäckerei Geisen sowie eine Apotheke, Blumen Rickenbach, City Frisör, die Metzgerei Globus, ein Nagelstudio, die Parfümerie Kellerhaus, das T-Vital Gesundheitszentrum und die Westerwald Bank. Einige wenige Mietflächen zwischen 130 und 600 Quadratmetern sind noch verfügbar. Interessierte können sich an vermietung@schoofs-frankfurt.de wenden oder telefonisch melden unter 0179 5398740.