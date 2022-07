Gaiberg: Schoofs setzt Spatenstich für Penny-Neubau und Bäckerei

Mit einer feierlichen Grundsteinlegung setzt Investor und Projektentwickler Schoofs Immobilien GmbH Frankfurt den nächsten Meilenstein für den Bau der Penny-Filiale und Bäckerei Seppls Backstube in Gaiberg. „Es freut uns sehr, mit diesem Projekt zur örtlichen Nahversorgung der Bürgerinnen und Bürger von Gaiberg beizutragen und damit Wege für den Einkauf von Dingen des täglichen Bedarfs verkürzen zu können“, erklärt Mohamed Younis, Geschäftsführer Schoofs Immobilien GmbH Frankfurt. Die Fertigstellung soll bis November dieses Jahres erfolgen.



Zur Grundsteinlegung auf dem rund 5.500 Quadratmeter großen Gelände am Fritzenäcker 2 und 4 kamen Bürgermeisterin Petra Müller-Vogel, Vertreter*innen der Stadt, der Volksbank Neckartal als finanzierendes Institut sowie die zukünftigen Mieter . „Ich freue mich, dass es nun sichtbar losgeht“, begrüßte Müller-Vogel die Gäste. „Nach einer längeren Anlaufphase bei der Erschließung des Gewerbegebiets am südwestlichen Ortsrand an der L600 ist der Baubeginn des Penny-Marktes ein gutes Signal an die Bevölkerung, dass es jetzt vorangeht“, betont Müller-Vogel.



Der zukünftige Penny-Markt wird eine Verkaufsfläche von rund 745 Quadratmetern haben. Die Bäckerei Seppls Backstube bietet auf rund 190 Quadratmetern frische Backwaren und Sitzgelegenheiten im Innen- und Außenbereich.. Zusätzlich entstehen auf dem Gelände 68 Parkplätze.



Schoofs-Projektentwickler Sven Schemann dankte der Stadt für deren Unterstützung bei dem Vorhaben und wünschte allen Beteiligten gutes Gelingen bei den Bauarbeiten. Mit dem Vergraben einer Zeitkapsel mit originalen Bauplänen, aktuellen Münzen und einer Tageszeitung besiegelten die Anwesenden die Grundsteinlegung.



Nachhaltigkeit an erster Stelle



Schoofs und Penny verfolgen gemeinsam das Ziel des nachhaltigen Bauens. Der Markt in Gaiberg wird daher nach dem Effizienzhaus-Standard 55 der Kreditanstalt für Wiederaufbau gebaut und nach den Kriterien der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e. V. zertifiziert.