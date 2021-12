Dreieich-Sprendlingen: Wohnen in der Neuen Mitte zum ersten Mal hautnah erlebbar - Musterwohnung geöffnet

„Gern hätten wir an diesem Wochenende die Neue Mitte für alle interessierten Bürger und Bürgerinnen geöffnet – mit Führungen über das Gelände und durch den Bunker und mit einem kleinen Weihnachtsmarkt. Aber die aktuelle Lage lässt das leider nicht zu, in diesen Zeiten geht Gesundheit vor Geselligkeit“, erklärt Schoofs-Geschäftsführer Mohamed Younis. An der heutigen (10. Dezember) Eröffnung des Vermietungsbüros in der Hauptstraße 22 und der Musterwohnung hält Younis aber fest. Dafür werden individuelle Termine vereinbart und so können die aktuell gültigen Regeln eingehalten werden.„Die Neue Mitte ist bald ein attraktiver, lebendiger Mittelpunkt der Stadt, zu dem auch 53 Mietwohnungen gehören, von Zwei-, und Drei-Zimmer-Wohnungen bis zum Fünf-Zimmer-Penthouse mit Dachterrasse“, sagt Younis. Martin Burlon, Bürgermeister von Dreieich, stellt fest: „Auch, wenn das Vorhaben noch nicht ganz fertig ist, kann man bei einer Besichtigung des Quartiers sowie der Musterwohnung schon einen hervorragenden Eindruck davon bekommen, wie das Leben hier an zentraler Stelle der Sprendlinger Innenstadt künftig sein wird.“Unabhängig von Besichtigungen, aber passend zur Weihnachtszeit, hat Schoofs die Aktion „Buch-Wunschbaum“ initiiert. Dafür schmücken Schülerinnen und Schüler der Erich-Kästner-Grundschule einen Weihnachtsbaum mit Wunschzetteln für Bücher, die ihre Schulbibliothek erweitern sollen. Der Baum steht an prominenter Stelle im Fünf-Häuser-Quartier, Passantinnen und Passanten sowie Besucherinnen und Besucher der Musterwohnung können sich einen Wunschzettel vom Baum nehmen und das entsprechende Buch in der Buchhandlung „Gut gegen Nordwind“ in der Hauptstr. 84 erwerben. „Und da eine Schulbibliothek ja auch davon lebt, mehrere Exemplare eines Buches vorrätig zu haben, spenden wir zu jedem gekauften Buch ein zweites Exemplar dazu“, erklärt Mohamed Younis.Wer die Musterwohnung besichtigen möchte, vereinbart telefonisch unter 06102 8885-0 einen Termin oder meldet sich online über die Website www.5-häuser-quartier.de an. Auf der Website sind zudem alle Informationen zur Ausstattung, Grundrisse und Preise zu finden. Für die Besichtigungen gilt die 2G-Regel, teilnehmen können nur geimpfte oder getestete Personen. Zudem ist das Tragen einer medizinischen Maske Pflicht.