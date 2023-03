Dinkelsbühl: Grundsteinlegung für neuen EDEKA-Markt mit Bäckerei-Café und 83 Mietwohnungen im Neubaugebiet Gaisfeld

Rund 35 Gäste kamen zur Grundsteinlegung in die Kreisstadt im Landkreis Ansbach in Mittelfranken. Dazu zählten Oberbürgermeister Dr. Christoph Hammer, Vertreter*innen der Gemeinde, Vertreter*innen von EDEKA als zukünftige Mieter, die Sparkasse Ansbach und die Sparkasse Schwäbisch Hall – Crailsheim als finanzierende Institute sowie weitere, am Projekt beteiligte Fachplaner*innen.Das Bauvorhaben am Ortsausgang von Dinkelsbühl Richtung Segringen zwischen Südring und Lorestraße, umfasst Einzelhandelsflächen, 83 Mietwohnungen sowie unterirdische und ebenerdige Parkflächen für Pkw und Fahrräder. Das moderne Handel-und-Wohnen-Projekt ist Teil des ersten, rund 7,4 Hektar großen Bauabschnitts im Neubaugebiet Gaisfeld IV. Hier entstehen Wohnungen, zwei Kindergärten, eine Arztpraxis sowie Räume für nicht-störende Dienstleistungsbetriebe. Die Dinkelsbühler Altstadt ist in wenigen Gehminuten zu erreichen oder kann über einen neu angelegten Radweg angefahren werden.Dinkelsbühls Oberbürgermeister ist zufrieden mit dem Start der Bauarbeiten: „Mit dem Projekt Handel und Wohnen beschreitet die Stadt Dinkelsbühl mit dem Investor Greenman und dem Projektentwickler Schoofs Immobilien GmbH Frankfurt einen neuen, vorbildhaften und innovativen Weg.“ „Der vollsortierte EDEKA-Markt inmitten eines neuen Wohngebiets – und nicht auf einer grünen Wiese – wird ein zukünftiges Versorgungs- und Kommunikationszentrum sein, das kurze Wege zu Fuß oder mit dem Fahrrad ermöglicht. Außerdem entstehen im Überbau auf drei Geschossen gut 80 Wohneinheiten, was exzellent dem Gedanken einer bodensparenden baulichen Entwicklung entspricht“, erklärt Dr. Christoph Hammer den Mixed-Use Charakter des Nahversorgungsprojekts.Der neue EDEKA-Markt im Erdgeschoss des Hauptkomplexes wird der vierte Markt des in Dinkelsbühl bekannten Edeka-Kaufmanns Rüdiger Ammon sein. Ammon betreibt neben dem in unmittelbarer Nachbarschaft liegenden Biomarkt Naturkind auch die EDEKA-Märkte in der Luitpold- und in der Wassertrüdinger Straße. Zu den aktuell 130 bestehenden Arbeitsplätzen schafft er an diesem Standort etwa 40 neue Stellen. Der Markt des Vollsortimenters sieht eine Verkaufsfläche von rund 1.400 Quadratmetern vor. Das angeschlossene Bäckerei-Café Schulers Biobackhaus versorgt die zukünftigen Anwohner mit Brot- und Backwaren und lädt mit Innen- und Außensitzplätzen zum Verweilen ein.Auf dem Dach des Einzelhandelsmarktes entstehen zwei barrierefreie, mehrgeschossige Wohnhäuser, in deren Mitte sich das Herzstück des Bauvorhabens befindet: ein großzügiger Gemeinschaftsgarten mit kleinem Spielplatz sowie privater Freifläche der angrenzenden Wohneinheiten. Die 1,5 bis 4-Zimmer-Mietwohnungen mit 38 bis 120 Quadratmetern Wohnfläche verfügen über eine hochwertige Ausstattung, Balkone oder Terrassen. Alle Wohnungen sind mit Aufzügen erreichbar. Zu den insgesamt rund 5.700 Quadratmetern Wohnfläche des Areals zählt ein weiteres, alleinstehendes Mehrfamilienhaus mit acht Wohnungen auf vier Geschossen. Für alle Wohnungen sind Tiefgaragenstellplätze vorgesehen, den Kund*innen des Marktes werden 130 oberirdische, kostenfreie Pkw-Stellplätze zur Verfügung stehen, darunter Plätze mit Schnellladestationen für Elektro-Autos. Weiterhin sind rund 150 Fahrradstellplätze geplant.„Wenn alles nach Plan läuft, rechnen wir mit einer Fertigstellung des EDEKA-Marktes im Herbst 2024 und den Mietwohnungen im Frühjahr 2025“, gibt Sven Schemann, Leiter Projektentwicklung bei der Schoofs Immobilien GmbH Frankfurt es, das Ziel vor.Der Handel-und-Wohnen-Komplex wird nach den Kriterien der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e. V. (DGNB) zertifiziert. Für die Mieter*innen, bedeutet dieses Zertifikat hohen Komfort und geringe Betriebskosten, besonders in den Bereichen Energie, Reinigung und Instandhaltung. „Das Vorhaben, den Markt und die Wohnungen in nachhaltiger Bauweise zu errichten, ist bei allen Projekten ein zwingender Teil der Strategie von Greenman“, berichtet James McEvoy, Head of Acquisition bei Greenman. Dem Investor ist es wichtig, dass ein an Nachhaltigkeit orientiertes, zukunftsträchtiges und energetisch auf dem neuesten Stand stehendes Objekt entwickeln wird.Das Vergraben einer Zeitkapsel auf dem zukünftigen Gelände des Supermarktes mit Plänen des Bauvorhabens, einer tagesaktuellen Zeitung und Münzen besiegelte die traditionelle Grundsteinlegung.Greenman OPEN (OPEN) ist einer der größten auf den Lebensmitteleinzelhandel fokussierten Immobilien-Investmentfonds in Deutschland. Im November 2022 hatte OPEN einen Bruttowert von 1,09 Milliarden Euro und erwirtschaftete jährliche Mieteinnahmen in Höhe von 51 Millionen Euro mit 76 Objekten und ca. 400 Nutzern. Etwa 0,5 % aller Lebensmittel in Deutschland werden in einer Immobilie des Fonds verkauft. Der Fonds investiert ausschließlich in deutsche Fachmarkt- und Einzelhandelszentren. Der Großteil der Einnahmen des Investors stammt aus Mietzahlungen, wobei ein wachsender Anteil aus der Bereitstellung von Daten und anderen Dienstleistungen für die Nutzer stammt. OPEN ist Teil einer luxemburgischen SICAV FIS, die von der CSSF zugelassen ist und von dem AIFM Greenman verwaltet wird. www.greenmanopen.com Die EDEKA Unternehmensgruppe Nordbayern-Sachsen-Thüringen ist eine von sieben regionalen Unternehmensgruppen des genossenschaftlich organisierten EDEKA-Verbundes. Die Genossenschaft als Keimzelle der Unternehmensgruppe wurde vor 110 Jahren (im Jahr 1912) gegründet und ist heute Großhandlung und Konzeptgeberin für rund 865 Einzelhandelsmärkte der Marken „EDEKA“, „E center“, „Marktkauf“ und „diska“ in Franken, der Oberpfalz, Sachsen, Thüringen und dem nördlichen Baden-Württemberg. Zudem betreibt sie mit der Tochterfirma FRANKEN-GUT zwei Produktionsbetriebe für Fleisch- und Wurstwaren. Gemeinsam mit den selbstständigen EDEKA-Einzelhändlern erzielte die EDEKA Unternehmensgruppe Nordbayern-Sachsen-Thüringen im Jahr 2022 einen Verbundumsatz von 4,9 Mrd. Euro und beschäftigt rund 50.000 Mitarbeitende und 1.322 Auszubildende. Sie ist somit einer der größten Arbeitgeber und Ausbilder in der Region. Die drei geschäftsführenden Vorstände Sebastian Kohrmann (Vorstandssprecher), Gert Lehmann (u. a. Ressort Warengeschäft) und Christian Remy (u. a. Logistikvorstand) leiten die Geschäfte der Unternehmensgruppe.