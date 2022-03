Diemelstadt: Neueröffnung einer Centershop Filiale

Schoofs gewinnt Kunden-Magnet für das Diemelstädter Nahversorgungszentrum am Wendeweg: Am 28. März 2022 eröffnete der Non-Food-Discounter Centershop eine neue Filiale in unmittelbarer Nachbarschaft zum Rewe-Markt. Zur Eröffnung kamen Bürgermeister Elmar Schröder und Vertreter der Schoofs Immobilien GmbH Frankfurt. Der Allround-Discounter bietet ein umfangreiches Sortiment an Artikeln des täglichen Bedarfs und Saisonware. Zahlreiche Eröffnungsangebote und eine Spenden-Los-Aktion mit verschiedenen Gewinnen warten auf die Kundinnen und Kunden.



Bereits 2012 hatte Investor und Projektentwickler Schoofs Immobilien GmbH Frankfurt das Areal am Wendeweg 1 mit rund 19.000 Quadratmetern Grundstück und mehreren Bestandsgebäuden aus einem Insolvenzverfahren heraus gekauft. Es folgte der Neubau des Rewe Marktes einschließlich Getränkemarkt und Bäckerei mit Café, um den Standort des Vollsortimenters und damit die Grund- und Nahversorgung für Diemelstadt langfristig zu sichern. Die Vermietung der damit entstandenen Leerstandsfläche des Rewe Marktes und eines ehemaligen Schlecker Marktes gestaltete sich seitdem schwierig. Eine speziell erwirkte Änderung des Bebauungsplans ließ 2016 die Ansiedlung des Sonderpostenmarktes Thomas Philipps zu, allerdings war diese nicht von Dauer – der Markt zog 2018 in das benachbarte Bad Arolsen um.



„Wir freuen uns, mit Centershop einen Nachmieter gefunden zu haben, der eine Verkaufsfläche in dieser Größenordnung bedienen kann und mit einer breiten Produktpalette das Nahversorgungsangebot für die Bürgerinnen und Bürger von Diemelstadt auf lange Sicht sinnvoll ergänzt“, erklärt Mohamed Younis, Geschäftsführer der Schoofs Immobilien GmbH Frankfurt.



Ähnlich sieht das auch Bürgermeister Elmar Schröder: „Nach wie vor sind wir der Schoofs Immobilien Frankfurt zu großem Dank verpflichtet, dass sie 2012 das Grundstück mit den Bestandsgebäuden erworben und weiterentwickelt haben“, und ergänzt: „Mit dem Rewe Markt in Rhoden hat Schoofs einen neuen, großen und wichtigen Vollsortimenter für die Grundversorgung beider Stadtteile und des benachbarten Umlands geschaffen. Das Angebot des neuen Centershops ist eine hervorragende Ergänzung für diesen verkehrsgünstig gelegenen Standort. Ich wünsche dem neuen Centershop den bestmöglichen Geschäftserfolg am Standort Diemelstadt.“



Im neuen Centershop finden Kundinnen und Kunden auf 1.230 Quadratmetern Verkaufsfläche Drogerieartikel, Lebensmitten und Tierprodukte sowie Gartenmarktartikel, Pflanzen, Saisonartikeln und vieles mehr. Das familiengeführte Unternehmen mit Hauptsitz in Köln-Marsdorf expandiert seit dem Jahr 2000 kontinuierlich. Mittlerweile zählt der Marken- und Sonderpostendiscounter 75 Filialen in Nordrheinwestfalen, Rheinland-Pfalz, Hessen und dem Saarland mit über 1000 Mitarbeitern. „Für die Eröffnung unserer neuen Filiale haben wir zahlreiche Angebote vorbereitet“, verkündet Manuel Vogt, zuständiger Regionalgebietsleiter von Centershop. „Außerdem wird es eine große Spenden-Los-Aktion mit attraktiven Gewinnen geben. Der Erlös wird von uns verdoppelt und an die Kindertagesstätten der Stadt Diemelstadt in Wrexen und Rhoden gespendet“, erklären Vogt und die zuständige Centershop-Teamleiterin Dagmar Leifels. Beide hoffen auf eine rege Teilnahme.



Das gesamte Areal, bestehend aus dem Rewe-Markt mit Getränkemarkt, einer Sattlerei, dem Centershop und 90 Parkplätzen, hat Schoofs Immobilien Frankfurt 2017 an die Pensionskasse Hoechst verkauft. Schoofs fühlt sich dem Standort und den Investoren aber weiterhin verpflichtet und unterstützte bei der Mietersuche. Aktuell werden noch Nachmieter für die ehemalige Schlecker-Verkaufsfläche mit rund 200 Quadratmetern gesucht. Interessierte können sich bei Schoofs Immobilien Frankfurt melden.