Ärzte- & Gesundheitszentrum mit tegut…Markt: Bürgermeister und Projektbeteiligte setzen mit Bauschild sichtbares Zeichen für den Baustart

Die Erdarbeiten für das geplante Ärzte- und Gesundheitscenter und den neuen tegut…Markt sind bereits im Gange. Am Donnerstag, 20. Juli, haben der Langenselbolder Bürgermeister Timo Greuel und die Projektbeteiligten gemeinsam das Bauschild aufgestellt. Damit wird der Baubeginn für das gemischt genutzte Bauvorhaben auf dem rund 21.900 Quadratmeter großen Areal in Langenselbold für die Bürgerinnen und Bürger sichtbarer.



„Größer, schöner, nachhaltiger – mit neuem Standort im Vital Center“. Unter diesem Motto kündigt tegut... auf dem frisch errichteten Bauschild den neuen Markt im Erdgeschoss des geplanten Ärzte- und Gesundheitszentrum an der Ravolzhäuser Straße an. „Wir freuen uns darauf, unserer langjährigen und auch der neuen Kundschaft ein noch größeres Sortiment in Sichtweite des alten Standortes anzubieten. Dafür ziehen wir mit unserem neukonzipierten tegut… Lebensmittelmarkt in diesen modernen und nachhaltigen Neubau ein“, unterstreicht Martina Becker, Expansionsmanagerin des Lebensmittelvollsortimenters tegut… die Ankündigung auf dem Schild.



„Größer, schöner und nachhaltiger wird durch dieses Projekt aber nicht nur die langfristige Nahversorgung, sondern vor allem die medizinische Betreuung der Langenselbolderinnen und Langenselbolder“, ergänzt der ebenfalls anwesende Manuel Neher, Prokurist des Projektentwicklers und Investors Schoofs Immobilien GmbH Frankfurt. Diese plant mit der eigens gegründeten Projektgesellschaft „Vital Center Langenselbold GmbH“ einen gemischt genutzten Gebäudekomplex mit rund 7.400 Quadratmeter Mietfläche. Zusätzlich zum Lebensmittelsupermarkt mit angegliederter Bäckerei fokussiert sich das Projekt auf gesundheitsnahe Nutzungsarten wie ein medizinisches Versorgungszentrum, ein Sanitätshaus, eine Apotheke, eine Physiotherapie, eine Neurologie sowie weitere Arztpraxen und ein Gesundheits-Studio. „Noch stehen einzelne Mietflächen zur Verfügung. Wer Interesse hat, kann sich sehr gern direkt bei mir melden“, bietet Manuel Neher an und verweist auf die Kontaktdaten auf dem großen Bauschild.



„Mit dem gemeinsamen Aufstellen des Bauschildes wollen wir ein sichtbares Zeichen für die Bürgerinnen und Bürgern setzen, dass wir zusammen hinter dem anspruchsvollen Vorhaben stehen und dass es nun, nach der Phase der sorgfältigen Projektentwicklung, in die Realisierung übergeht“, stellt Bürgermeister Timo Greuel klar.



Ebenfalls bei dem Termin anwesend und weiterhin mit Herzblut dabei ist Wolfgang Herdt. Der Hauptinitiator für das geplante Ärzte- und Gesundheitszentrum ist nach dem Verkauf an Schoofs als Geschäftsführer der Vital Center Langenselbold GmbH tätig.



Das Vital Center bietet rund 270 kostenfreie Parkplätze für die Kund*innen. Es wird nach den Vorgaben der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen (DGNB) zertifiziert. Geplant sind außerdem eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach und ausreichende E-Ladesäulen auf dem Parkplatz. Die Gesamtinvestition wird ca. 26 Millionen Euro betragen.