Das Schokoladenmuseum in Köln produziert in Zusammenarbeit mit Lindt & Sprüngli seit 2006 seine eigene Schokolade. Diese Kooperation verbindet die Tradition des Schokoladenmuseums mit der Expertise des Schweizer Schokoladenherstellers. Sowohl für das Museum als auch für Lindt spielt Nachhaltigkeit eine spezielle Rolle.



Ein bedeutendes Projekt in diesem Bereich ist das Lindt & Sprüngli Farming Pogam, das darauf abziehlt, die Kakaoproduktion in den Ursprungsländern nachhaltig zu gestalten und Lebensgrundlagen der Kakaobauern zu verbessern.

(lifePR) (