Erstmalig Theaterwanderung im Schokoladenmuseum – mit vill kölscheTön.

Die gute Zusammenarbeit vom Hänneschen Theater und dem Schokoladenmuseum wird auch im Jahr des 222-jährigen Jubiläums des traditionsreichen Puppen Theaters erfolgreich fortgesetzt.



Normalerweise verlassen die Protagonisten des Hänneschen Theaters ihre Heimatstadt Knollendorf nur selten. Aber wenn es um Schokolade und einen Ausflug nach Köln geht, machen sie mit „vill Spaß an d´r süßen Freud“ eine Ausnahme.



"Ne Draum aus Schokolad" heißt das neue Stück und es ist etwas ganz Besonderes: Eine Theaterwanderung in 7 Bildern durch die Ausstellung und die gläserne Schokoladenfabrik.



Die Zweitauflage der von der Imhoff-Stiftung geförderten Kooperation ist eine gelungene Kombination von Puppenspiel und Schauspiel.



Annette Imhoff, Geschäftsführerin des Schokoladenmuseums und Beiratsmitglied im Förderverein des Hänneschen Theaters, ist ganz begeistert: „So etwas hat es im Schokoladenmuseum noch nicht gegeben. Ich will nicht zu viel verraten, aber hier wird beste Unterhaltung geboten, verpackt in eine typische Hänneschen-Geschichte.“



Entwickelt wurde das Stück von Theaterintendantin Mareike Marx, dem Schauspieler Manuel Rittich und der Puppenspielerin Uschi Hansmann.



Es gibt nur wenige ausgewählte Termine. Die Theaterwanderung beginnt immer um 18.30 Uhr.

