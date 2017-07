Grundschullehrer bekommen zwei Tage Sommerferien geschenkt....

Warum noch die Stundentafeln selber basteln, wenn es vom Verlag Schöner-Lernen einen wunderschönen Stundenplan aus Magnetfolie gibt? Schöne Farbigkeit und Bildwitz ergeben einen tollen Gesamteindruck, ganz wie bei den anderen selbstentworfenen Produkten des Verlages.



Die Karten des Tages werden untereinander an der Tafel aufgehängt und geben den Kindern einen guten Überblick über den Tag und Vorfreude auf jedes Fach.



Die Karten sind nicht nur quasi unkaputtbar, sondern erfreuen Schüler und Lehrer jeden Tag durch 40 witzige Motive zu Fächern, Arbeitsweisen und Diensten.



Es gibt aktuell diese 40 Motive:



Fächer:

Deutsch,

Musik ,

Förderunterricht,

Sport,

Sach-Unterricht,

Lesen,

Mathe,

Religion (es gibt 2 Motive) AG's,

Englisch oder Fremdsprache (NEU)

Schreiben,

Wochenplanstunde,

Kunst und

Freiarbeit

Deutsch als Zweitsprache (NEU)



Pausen und Sonstige:

Geburtstag (NEU)

Mittagessen (NEU),

Bücherei (NEU),

Werkstatt (NEU)

Kinositz (NEU)

Sitzkreis,

Stationen (NEU)

Frühstückspause,

Pause,

Pfeil

Blankokarte gelb,

Blankokarte weiss

Blankokarte hellblau (NEU)



6 Dienste:

Computer,

Kalender,

Tafel,

Pflanzen,

Austeilen,

Aufräumen,

Getränke-Dienst (NEU)



4 Arbeitsweisen:

Einzelarbeit,

Gruppenarbeit,

Partnerarbeit

Klassenunterricht.



Die Karten im Format 10 x 21 cm sind auf Magnetfolie gedruckt und somit an der Tafel haftend.



Die Blankokarte ist gedacht für seltene Fächer, man kann sich die Karten dann selbst (oder durch den Kunstlehrer) mit Folienstift bemalen und beschriften.



Alles ist gut durchdacht und macht Spaß in der Anwendung!

