Schnieder Reisen ist Spezialist für Radreisen in Nord- und Osteuropa und hat nun bereits die Termine und Preise für die Radreise „Per Rad und Schiff durch Masuren“ für 2020 veröffentlicht. Die Reise, die sich dank kurzer Tagesetappen als Einsteiger-Radreise eignet, ist schon seit mehreren Jahren im Programm und erfreut sich großer Beliebtheit.Die Radreise „Per Rad und Schiff durch Masuren“ ist bei Schnieder Reisen nun bereits für 2020 buchbar. Die beliebte Radreise führt Aktive zu den schönsten Ecken Masurens. Unberührte Natur, tiefe Wälder und weitläufige Seen, idyllische Städtchen und geschichtsträchtige Sehenswürdigkeiten machen die schöne Landschaft in Polens Osten aus.Bei der 8-tägigen Tour wohnen die Teilnehmer auf dem Hotelschiff „MS Classic Lady“ und entdecken die Umgebung tagsüber per Rad. Das tägliche Kofferpacken entfällt dank der „mitreisenden“ Unterkunft, das Radeln erfolgt ohne Gepäck. Abends erholen sich die Radler an Bord und genießen den Blick auf die malerische Wasserlandschaft. Überschaubare Tagesetappen von 25 bis 55 Kilometern Länge machen die Tour zu einer idealen Einsteiger-Radreise, die mit etwas Kondition und Tourenerfahrung gut zu bewältigen ist.Die „MS Classic Lady“ kreuzt seit 2003 auf den Seen Masurens und kann bis zu 40 Gäste beherbergen. Das Schiff verfügt über ein Panorama-Restaurant und ein Sonnendeck. Die Außenkabinen sind etwa 11 qm groß und ausgestattet mit einem Doppelbett bzw. zwei Einzelbetten, Klapptisch, Kleiderschrank, Safe und Sanitärbereich mit DU/WC sowie Stromanschlüssen mit 220 Volt. An Bord herrscht eine lockere Atmosphäre. Bordsprachen sind Deutsch und Polnisch.Die kombinierte Schiffs- und Radreise kostet ab 945 Euro. Ein Leihfahrrad kann hinzugebucht werden, auch E-Bikes/Pedelecs sind auf Anfrage verfügbar. Die Anreise ist über Schnieder Reisen zubuchbar. Es besteht auch die Möglichkeit, einen Parkplatz in der Nähe der Anlegestelle für die Dauer der Radreise zu mieten.11.06.2019Link zur Reise: www.schnieder-reisen.de/per-rad-und-schiff-durch-masuren-gefuehrt/ Nähere Informationen bei:Schnieder Reisen – Cara Tours GmbHHellbrookkamp 2922177 Hamburg040 - 380 20 60