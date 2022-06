Warum einzigartiges Design nicht vom Himmel fällt

Als Agentur mit langjähriger Erfahrung schaffen unsere Grafikspezialisten immer wieder aufs Neue einzigartige und qualitativ hochwertige Designs. Ein individuelles und außergewöhnliches Erscheinungsbild, welches aus der Masse heraussticht, ist für erfolgreiche Marken unumgänglich. Doch hinter dem fertigen Produkt verbirgt sich ein aufwendiger, komplexer und kreativer Prozess, welcher am Ende ein absolut einzigartiges Ergebnis liefert. „Oftmals wird die Wertigkeit eines Layouts und das geistige Eigentum, das dahintersteckt, stark unterschätzt. Wir arbeiten stets mit einem strategischen Ansatz, der zuerst einmal definiert und festlegt, was erreicht werden soll, eine klare Zielsetzung formuliert und einen Weg entwickelt, wie man am besten dahin kommt“, erklärt Fabian Schmid, Vorsitzender der Geschäftsleitung der schmiddesign gmbh & co. kg.



Im Anschluss werden Teams aus verschiedenen Bereichen gebildet, die gemeinsam in einem Brainstorming gezielt geradeaus und querdenken. Teamintelligenz ist erst dann richtig produktiv und effizient, wenn unterschiedlich viele Informationen und Ideen zusammentreffen und sich gegenseitig befruchten. Die Ideen des Teams werden in der Folge skizziert (gescribbelt) und anschließend digital am Rechner umgesetzt. „Hier arbeiten wir mit den jeweiligen Softwareprodukten des Marktführers Adobe. Im entsprechenden Programm wird das Design punktgenau weiterentwickelt und in Zusammenarbeit mit dem Kunden dann verfeinert und finalisiert“, so Schmid weiter. Ein gutes und ausdruckstarkes Design mit hohem Wiedererkennungswert entsteht folglich in einem langen Prozess von der Analyse des Unternehmens über das Designkonzept, den Scribbles und Entwürfen, bis hin zur Gestaltung sowie digitalen Umsetzung und Ausarbeitung.



Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der schmiddesign. verfügen über ein großes fachliches Know-how, welches sie in ihrer täglichen Arbeit einsetzen. Neben Wettbewerbsrecht, Marktforschung und Psychologie sind sie ständig in der Diskussion, um interdisziplinär das bestmögliche Resultat für den Kunden zu erzielen. „Wir bieten eine hohe Qualität und Entwickeln differenzierende Ideen, die sich deutlich von der breiten Masse abheben. Kreativ einzigartige und individuelle Ideen brauchen Zeit und sind kein Schnellschuss. Viele Menschen denken, sie könnten selbst „Werbung“, aber die Realität sieht anders aus.“