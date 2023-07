Denkströme Gruppe eröffnet Niederlassung in Hamburg

Kemptener Digitalisierungs- und Markenkommunikationsunternehmen auf Wachstumskurs

Die Denkströme Gruppe eröffnet zum 01. Juli 2023 eine Niederlassung in Hamburg. Somit erweitert das Unternehmen mit der zentralen Geschäftsleitung in Kempten (Allgäu) und dem Standort in München seinen Aktionsradius vom süddeutschen Raum bis in den hohen Norden. Beide Geschäftsfelder - Transformationsberatung und Markenagentur - werden am Standort Hamburg mit Spezialist:innen ihre Heimat finden.



„Mit dem Standort Hamburg möchten wir unsere Präsenz im Norden stärken. Trotz der digitalen Möglichkeiten erachten wir es als sinnvoll, durch eine Präsenz vor Ort näher an unseren dort ansässigen Kunden zu sein und diese somit noch besser betreuen zu können“, erklärt Fabian Schmid, CEO der Denkströme Gruppe. „Als eines der führenden Digitalisierungs- und Markenkommunikationsunternehmen in Süddeutschland setzten wir hiermit ein klares Signal für unsere Wachstumsstrategie und unsere vermehrte Geschäftstätigkeit über ganz Deutschland hinweg.“