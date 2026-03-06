Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1053468

Denkströme | We Create Brand Leader Tilsiter Straße 16 a 87439 Kempten, Deutschland https://denkstroeme.com/
Ansprechpartner:in Herr Fabian Schmid +49 831 960729600
Logo der Firma Denkströme | We Create Brand Leader

Berufsschulzentrum Kempten erhält neuen Markenauftritt

Warum braucht eine Schule so etwas?

(lifePR) (Kempten, )
Wer in den vergangenen Jahren das Berufsschulzentrum (BSZ) Kempten besucht hat, kennt die sichtbaren Veränderungen: Es wird gebaut, saniert und modernisiert. Was viele jedoch nicht wissen: parallel zu den baulichen Maßnahmen entstand auch ein komplett neuer Markenauftritt für das gesamte Zentrum. Ein Aufwand, der auf den ersten Blick überrascht: Warum braucht eine Schule überhaupt eine Marke? Ein Blick hinter die Kulissen zeigt, wie wichtig eine klare visuelle Identität für Orientierung, Wiedererkennung und ein stimmiges Gesamtbild ist.

Viele Dinge um uns herum sind so selbstverständlich, dass wir sie kaum wahrnehmen und oft nicht einmal einen Namen dafür haben – wie im Falle „Markenauftritt“. „Ein Markenauftritt umfasst alle Elemente, mit denen ein Unternehmen oder eine Institution nach außen sichtbar wird. Dazu gehört das Logo, die Farben, die Schrift, aber auch die Tonalität der Kommunikation und die Art, wie man mit der Öffentlichkeit interagiert“, erklärt Ulrike Messenzehl, Projektleiterin der Kemptener Denkströme Unternehmensgruppe, die vom Zweckverband BSZ mit der Markenentwicklung beauftragt wurde. „Die Herausforderung im BSZ Kempten war, dass hier sechs sehr unterschiedliche Schulen zusammenarbeiten – die drei Staatlichen Berufsschulen, die FOSBOS, die Wirtschaftsschule und die Technikerschule Allgäu. Jede hat eigene Schwerpunkte, eigene Traditionen und ein eigenes Profil. Gleichzeitig sollen sie als gemeinsames Bildungszentrum erkennbar sein.“

„Nicht von außen übergestülpt“
Ziel des Kreativteams war es daher, diese Vielfalt sichtbar zu machen, ohne das Gemeinsame aus dem Blick zu verlieren – und den Schülerinnen, Schülern und Besuchenden zugleich die Orientierung auf dem großen Campus zu erleichtern. „Uns war wichtig, dass das neue Erscheinungsbild aus der Identität der Schulen heraus entsteht und nicht von außen übergestülpt wirkt“, so Messenzehl. In Workshops mit allen Schulleitungen wurde erarbeitet, was die Schulen verbindet, was sie unterscheidet und wie diese Vielfalt in einem gemeinsamen Erscheinungsbild ihren Platz finden kann. Während der gesamten Entwicklungsphase gab es regelmäßige Abstimmungen zwischen Schulleitungen, Zweckverband und Designteam. Das Ergebnis ist ein modulares Logokonzept, bei dem jede Schule durch eine eigene Farbe – Rot, Blau, Grün, Gelb, Dunkelblau oder Hellblau – und ein individuelles grafisches Element repräsentiert wird. Zusammengesetzt ergeben alle Bausteine ein harmonisches Gesamtbild für das BSZ als Einheit.

Mehr Orientierung auf dem Campus
Der neue Auftritt hat auch einen praktischen Nutzen. Die klaren Farbwelten werden künftig auf dem gesamten Gelände eingesetzt, etwa auf Wegweisern und Gebäudeschildern. Besucherinnen und Besucher können dadurch bereits aus der Entfernung erkennen, zu welcher Schule ein Gebäude gehört und wo sie sich gerade befinden. Die Orientierung auf dem Campus wird dadurch deutlich erleichtert. Ein Blick auf die Farbgebung genügt und man weiß sofort, ob man am richtigen Ort ist.

Thomas Kiechle, Oberbürgermeister der Stadt Kempten (Allgäu) und Vorsitzender des Zweckverbands, zeigt sich sehr zufrieden mit dem Ergebnis: „Es ist gelungen, sechs Schulen unter einem gestalterischen Dach zu vereinen, ohne ihre Individualität zu verlieren. Der neue Auftritt steht für Professionalität, Miteinander und Offenheit – ein starkes Signal für unsere Bildungsregion.“

Denkströme | We Create Brand Leader

Wir wollen unsere Kunden als zuverlässiger und hoch kompetenter Partner auf dem Weg in die digitale Zukunft begleiten. Der Kern und die Stärke unseres Handelns liegen in der strategischen und crossmedialen Markenkommunikation. Differenzierend, authentisch emotional und anspruchsvoll. Die Denkströme sieht sich mit ihren über 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als Manufaktur, die maßgeschneiderte crossmediale Ideen und Innovationen gestaltet und präzise umsetzt. Der Schwerpunkt unseres Tuns zentriert sich auf den Gesundheitsbereich. Wir entwickeln voller Leidenschaft bahnbrechende Konzepte und Konfigurationen für unsere Partner. Unsere agilen Teams sind an zwei Standorten präsent. An unserem Hauptsitz in Kempten geht es vorrangig um die strategische, kreative und technische Entwicklung. Die Bereiche Suchmaschinenoptimierung, Redaktion und Social Media werden von unserem Büro in der Landeshauptstadt München gelenkt. Unser Fokus liegt auf einer differenzierenden Markenkommunikation im Premium-Segment, die sich wesentlich von anderen abhebt. Wir sind unverwechselbar, mutig, emotional und offen für Neues. Diesen Anspruch verknüpfen wir mit erstklassiger Kreativität.

Unsere Stärke ist eine authentische Markenkommunikation, die exakt auf das jeweilige Unternehmen zugeschnitten ist. Unser Versprechen sind perfekt auf Kundenbedürfnisse abgestimmte crossmediale Lösungen, die den Wert der Marke niemals aus den Augen verlieren. Die überdurchschnittliche Fachkompetenz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter garantiert ein optimales Ineinandergreifen von Strategie, Kreativität, Technologie und Daten. Unsere Leistungen überzeugen durch höchsten Designanspruch, Einzigartigkeit, neueste Technologie, eine zielgruppengerechte Ansprache, stets kombiniert mit einem innovativen strategischen Ansatz.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.