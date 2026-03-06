Berufsschulzentrum Kempten erhält neuen Markenauftritt

Wer in den vergangenen Jahren das Berufsschulzentrum (BSZ) Kempten besucht hat, kennt die sichtbaren Veränderungen: Es wird gebaut, saniert und modernisiert. Was viele jedoch nicht wissen: parallel zu den baulichen Maßnahmen entstand auch ein komplett neuer Markenauftritt für das gesamte Zentrum. Ein Aufwand, der auf den ersten Blick überrascht: Warum braucht eine Schule überhaupt eine Marke? Ein Blick hinter die Kulissen zeigt, wie wichtig eine klare visuelle Identität für Orientierung, Wiedererkennung und ein stimmiges Gesamtbild ist.



Viele Dinge um uns herum sind so selbstverständlich, dass wir sie kaum wahrnehmen und oft nicht einmal einen Namen dafür haben – wie im Falle „Markenauftritt“. „Ein Markenauftritt umfasst alle Elemente, mit denen ein Unternehmen oder eine Institution nach außen sichtbar wird. Dazu gehört das Logo, die Farben, die Schrift, aber auch die Tonalität der Kommunikation und die Art, wie man mit der Öffentlichkeit interagiert“, erklärt Ulrike Messenzehl, Projektleiterin der Kemptener Denkströme Unternehmensgruppe, die vom Zweckverband BSZ mit der Markenentwicklung beauftragt wurde. „Die Herausforderung im BSZ Kempten war, dass hier sechs sehr unterschiedliche Schulen zusammenarbeiten – die drei Staatlichen Berufsschulen, die FOSBOS, die Wirtschaftsschule und die Technikerschule Allgäu. Jede hat eigene Schwerpunkte, eigene Traditionen und ein eigenes Profil. Gleichzeitig sollen sie als gemeinsames Bildungszentrum erkennbar sein.“



„Nicht von außen übergestülpt“

Ziel des Kreativteams war es daher, diese Vielfalt sichtbar zu machen, ohne das Gemeinsame aus dem Blick zu verlieren – und den Schülerinnen, Schülern und Besuchenden zugleich die Orientierung auf dem großen Campus zu erleichtern. „Uns war wichtig, dass das neue Erscheinungsbild aus der Identität der Schulen heraus entsteht und nicht von außen übergestülpt wirkt“, so Messenzehl. In Workshops mit allen Schulleitungen wurde erarbeitet, was die Schulen verbindet, was sie unterscheidet und wie diese Vielfalt in einem gemeinsamen Erscheinungsbild ihren Platz finden kann. Während der gesamten Entwicklungsphase gab es regelmäßige Abstimmungen zwischen Schulleitungen, Zweckverband und Designteam. Das Ergebnis ist ein modulares Logokonzept, bei dem jede Schule durch eine eigene Farbe – Rot, Blau, Grün, Gelb, Dunkelblau oder Hellblau – und ein individuelles grafisches Element repräsentiert wird. Zusammengesetzt ergeben alle Bausteine ein harmonisches Gesamtbild für das BSZ als Einheit.



Mehr Orientierung auf dem Campus

Der neue Auftritt hat auch einen praktischen Nutzen. Die klaren Farbwelten werden künftig auf dem gesamten Gelände eingesetzt, etwa auf Wegweisern und Gebäudeschildern. Besucherinnen und Besucher können dadurch bereits aus der Entfernung erkennen, zu welcher Schule ein Gebäude gehört und wo sie sich gerade befinden. Die Orientierung auf dem Campus wird dadurch deutlich erleichtert. Ein Blick auf die Farbgebung genügt und man weiß sofort, ob man am richtigen Ort ist.



Thomas Kiechle, Oberbürgermeister der Stadt Kempten (Allgäu) und Vorsitzender des Zweckverbands, zeigt sich sehr zufrieden mit dem Ergebnis: „Es ist gelungen, sechs Schulen unter einem gestalterischen Dach zu vereinen, ohne ihre Individualität zu verlieren. Der neue Auftritt steht für Professionalität, Miteinander und Offenheit – ein starkes Signal für unsere Bildungsregion.“

