Trendige Wandgestaltung mit Designcharakter

quadratisch mit einer Seitenlänge von 298 mm,

rechteckig im Format 298 x 598 mm und

rechteckig in den Abmessungen 298 x 1198 mm.

Die neuen, pulverbeschichteten Nischen aus Aluminium ermöglichen formschöne, flexible und praktische Ablage- und Gestaltungsmöglichkeiten. Dabei macht Schlüter-DESIGN-NICHE nicht nur im Bad eine gute Figur: Die leicht zu installierenden Nischen sind für alle Wandarten und Fliesenstärken geeignet und vereinen Design und Funktionalität.Bei Schlüter-DESIGN-NICHE handelt es sich um vorgefertigte Einbauelemente aus pulverbeschichtetem Aluminium mit höhenverstellbarem Rahmen. Mit ihnen lassen sich Nischen errichten, die als praktische Ablagefläche in Wandbereichen aller Art dienen. In fünf TRENDLINE-Farben und drei verschiedenen Größen können sie mit zahllosen Fliesenoberflächen sowie passenden Abschlussprofilen kombiniert werden, um einen individuellen Look aus einem Guss herzustellen.Die Nischen lassen sich mithilfe des verstellbaren Rahmens bündig mit dem Fliesenspiegel oder hervorstehend einbauen und an die jeweilige Fliesenstärke anpassen. Sie stehen in drei Abmessungen zur Verfügung:Die rechteckigen Varianten lassen sich sowohl senkrecht als auch waagerecht installieren und bieten somit jede Menge Gestaltungsmöglichkeiten. Alle Nischen werden mit einer vorgefertigten KERDI-Dichtmanschette und dem Dichtkleber KERDI-FIX geliefert. Damit können sie nahtlos in die sichere Flächenabdichtung mit dem KERDI-System integriert werden.Schlüter-DESIGN-NICHE ist ab dem 1. April 2025 erhältlich. Alle Informationen bietet die Schlüter-Website