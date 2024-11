Schlüter-Systems ist Architects’ Darling 2024

Bei der feierlichen Preisverleihung der „Architects’ Darling Awards“ am 7. November 2024 im Rahmen des Celler Werktages hatte die Heinze GmbH wieder den roten Teppich für die Besten der Baubranche ausgerollt. Schlüter-Systems durfte gleich zweimal ins Rampenlicht: In der Kategorie „Fliesen/Platten“ erhielt das Unternehmen aus Iserlohn den Brand-Award in Gold. In der Rubrik „Beste Produkt-/Themenbroschüre“ wurde die 32 Seiten umfassende Publikation „Bauen für Generationen mit Systemlösungen“ mit einem zweiten Platz geehrt.„Dieses ungefilterte Feedback von Planern und Architekten ist für uns sehr wertvoll. Das gute Abschneiden bei den Awards ist eine großartige Bestätigung als Anbieter innovativer und praxiserprobter Systemlösungen für die Verlegung von Fliesen und Naturstein. Besonders der Brand-Award belegt die hohe Wertschätzung unserer Partner in den Architekturbüros für die Unterstützung während des gesamten Bauprozesses von der Planung bis zur Realisierung“, freut sich Marketingleiter Christian Brunsmann.Die jährlich verliehenen „Architects’ Darling Awards“ kürten bereits zum 14. Mal die Lieblinge der Bauindustrie. Die Preisträger der goldenen Phönix-Trophäe werden auf Basis einer von der Heinze-Marktforschung realisierten multimedialen Befragung ermittelt. Daran beteiligten sich 2024 mehr als 2.000 Architekten und Planer aus ganz Deutschland, die ihre Favoriten aus rund 200 Herstellern wählten und insgesamt 22 Brand-Awards vergaben. Für die 14 Jury-Awards gab ein 64-köpfiges Team aus Media- und Kommunikationsexperten sowie namhaften Vertretern internationaler Architekturbüros seine Entscheidung zu den Einreichungen ab. Die von der Jury ausgezeichnete Themenbroschüre kann bei Interesse auf der Website schlueter.de heruntergeladen werden.