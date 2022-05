Schlüter-Systemlösungen weiterhin im TV zu sehen

Mehr als eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer in der Kernzielgruppe und zufriedene Baufamilien – die TV-Serie „Wohnen Bauhelden – voller Einsatz fürs Zuhause“ bei Home and Garden TV (HGTV) war für alle Beteiligten ein voller Erfolg. Die Schlüter-Systemlösungen werden auch nach Ende der Ausstrahlung weiter im HGTV-Programm zu sehen sein.Im Schnitt haben rund 130.000 Menschen bei „Wohnen Bauhelden – Voller Einsatz fürs Zuhause“ eingeschaltet, um die sympathischen Baufamilien bei ihren Projekten für ein schöneres und komfortableres Zuhause zu begleiten. Dabei konnten sie detailliert verfolgen, wie Familie Kröning/Wagner ihr Haus in Berlin mit dem Keramik-Klimaboden Schlüter-BEKOTEC-THERM ausgestattet hat. Die fünfköpfige Familie freut sich nun über angenehme Wohlfühlwärme aus dem Boden, die wenig Energie benötigt.Familie Hahn in Augustfehn hat einen bisher als Werkstatt genutzten Raum in ein stylisches und komfortables Badezimmer umgewandelt. Hier sind gleich mehrere Systemlösungen von Schlüter-Systems zum Einsatz gekommen: Neben der Fußbodenheizung BEKOTEC-THERM sorgt in der bodengleichen Dusche die elektrische Boden- und Wandheizung DITRA-HEAT-E für zusätzlichen Komfort. Die Duschentwässerung stammt natürlich ebenfalls von Schlüter-Systems – genau wie der von Schlüter-SystemHandwerker Michèl Müller individuell angefertigte Waschtisch. Er besteht aus der vielseitigen Bauplatte Schlüter-KERDI-BOARD, das Wasser fließt durch die elegante Linienentwässerung KERDI-LINE ab. Bauherrin Wencke Hahn ist begeistert: „Unser Fazit von dem Badprojekt ist: einfach umwerfend! Wir haben so positive Erfahrungen gemacht und sind jetzt überglücklich.“Diese Erfahrungen können die Zuschauerinnen und Zuschauer auch weiterhin bei HGTV erleben: Ab Juni wird eine ca. fünfminütige Promostory rund um Familie Hahn und die Entstehung ihres Wohlfühlbads mehrmals pro Woche im Umfeld beliebter HGTV-Sendungen zu sehen sein. Und selbstverständlich stehen alle Folgen der Serie „Wohnen Bauhelden“ auch weiterhin in der HGTV-Mediathek zur Verfügung.Damit setzt Schlüter-Systems sein seit 2019 etabliertes TV-Engagement konsequent fort, um bau- und renovierungsinteressierte Endverbraucherinnen und -verbraucher ganz gezielt für die Schlüter-Systemlösungen zu begeistern. Alle Informationen zu diesen Systemlösungen bietet die Schlüter-Systems-Website