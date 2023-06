Schlüter-Profile jetzt auch in individuellem Design bedruckbar

die Abschlussprofile Schlüter-RONDEC, Schlüter-QUADEC, Schlüter-JOLLY und Schlüter-RONDEC-STEP,

das Bordürenprofil Schlüter-DESIGNLINE,

das Sockelprofil Schlüter-DESIGNBASE-SL (in der Höhe 60 mm) sowie

die Hohlkehlprofile Schlüter-DILEX-AHK und -DILEX-AHKA.

Mit MyDesign by Schlüter-Systems hat das Iserlohner Unternehmen im letzten Jahr ein Programm vorgestellt, mit dem sich Schlüter-Produkte in Wunschfarben gestalten lassen. Jetzt präsentiert der Innovationsführer eine signifikante Erweiterung dieses Angebots: Per Digitaldruck lassen sich jetzt Wunschmotive wie Logos oder Muster auf zahlreiche Schlüter-Profile aufbringen.Modernste Drucktechnik ist heute bei der Fliesenproduktion ein bestimmender Faktor und ermöglicht Oberflächen im Holz- oder Marmorlook, die Designern freie Hand in der Gestaltung lassen. Mit dem Programm MyDesign by Schlüter-Systems können jetzt zahlreiche beliebte Profile optimal an das Fliesendesign angepasst werden. So ist es möglich, effektiven Kantenschutz harmonisch in den Belag zu integrieren oder Akzente im Sockel- oder Wandbereich zu setzen. Auch Wunschmotive wie besondere Muster oder Logos lassen sich auf die Profile aufbringen – so können private wie gewerbliche Bauherren ihre Individualität ausdrücken.Dieser innovative und branchenweit einzigartige Service bietet für jeden Kundengeschmack die gewünschte Gestaltungsmöglichkeit in bester Schlüter-Qualität. Gemeinsam mit der bereits etablierten, farbigen Beschichtung mit 190 Tönen der RAL-CLASSIC-Farbpalette sind so der Fantasie und der Individualität bei der Profilwahl keine Grenzen gesetzt. Die neue Digitaldrucktechnik steht zunächst für folgende Schlüter-Profile zur Verfügung:Neben den farbigen Beschichtungen und Bedruckungen bietet MyDesign by Schlüter-Systems mit der Gravur eine weitere Möglichkeit, Schlüter-Produkte zu individualisieren. Mit modernen Lasergravurverfahren lassen sich Edelstahlroste und -rahmen aus dem KERDI-LINE-Programm exklusiv gestalten. Von gestalterischen Akzenten mit Zeichen, Bilder oder Texten bis zu Logos für Hotels oder Handwerksbetriebe zur Stärkung der Markenidentität: My Schlüter-KERDI-LINE bietet viel Spielraum für persönliches Wunschdesign in der Dusche. Die Roste und/oder Rahmen der Linienentwässerungen KERDI-LINE-A, -B und -C können mit unterschiedlichen Gravurverfahren – Vollflächengravur, Anlassgravur oder schraffierte Gravur – versehen werden.Für den Bereich der farbigen Beschichtung im Programm MyDesign by Schlüter-Systems stehen ab sofort weitere Profile zur Verfügung. So können jetzt auch die Profile Schlüter-DESIGNLINE, DECO, DECO-SG, FINEC-SQ und -RONDEC-DB in der persönlichen Wunschfarbe beschichtet werden – das Portfolio für die farblich abgesetzte Gestaltung von Fliesen- und Natursteinbelägen wird also noch einmal deutlich erweitert. Die Internetseite https://qr.schlueter.de/mydesign.aspx bietet alle Informationen zu den zahllosen Gestaltungsmöglichkeiten mit MyDesign by Schlüter-Systems.