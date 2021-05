Schlüter-KERDI-LINE-VARIO erhält Red Dot für hohe Designqualität

Das neue Komplettsystem Schlüter-KERDI-LINE-VARIO für die lineare Entwässerung bodengleicher Duschen ist von der Jury des renommierten Red Dot Award: Product Design mit dem Red Dot 2021 in der Kategorie Bad und Sanitär ausgezeichnet worden. Prämiert wurde die Kombination des Ablaufs KERDI-LINE-VARIO-H mit dem Entwässerungsprofil im WAVE-Design.Schlüter-KERDI-LINE-VARIO besteht aus einem Ablaufadapter mit integrierter Dichtmanschette sowie einem um 360° drehbaren, wellenförmigen Ablauf mit integriertem Geruchsverschluss. Kombiniert wird diese variable Entwässerungseinheit mit den minimalistisch edlen Design-Profilen in den Varianten COVE und WAVE. Sie sind individuell kürzbar und lassen sich in den hochwertigen Strukturbeschichtungen Schlüter-TRENDLINE optimal mit aktuellen Farb- und Fliesentrends sowie mit weiteren Schlüter-Lösungen aus dieser Serie kombinieren.Der Red Dot Award: Product Design besteht in seinen Ursprüngen seit 1955 und zeichnet die besten Produkte eines jeden Jahre aus. 2021 haben sich rund 50 Juror*innen auf die Suche nach gut gestalteten und innovativen Produkten begeben. Das internationale Expertengremium besteht aus Fachleuten unterschiedlichster Bereiche. Sie haben in einem mehrtägigen Verfahren die eingereichten Produkte eingehend geprüft. Als Orientierung dienten dabei Bewertungskriterien wie die formale Qualität, Ergonomie sowie Langlebigkeit.Ab dem 21. Juni 2021 ist Schlüter-KERDI-LINE-VARIO in der Online-Ausstellung auf der Red Dot-Website zu sehen. An diesem Tag beginnt auch die Red Dot Design Week, während der die diesjährigen Preisträger und damit auch Schlüter-Systems digital gewürdigt werden.Ab dem 22. Juni ist KERDI-LINE-VARIO darüber hinaus in der Ausstellung „Design on Stage“ im Red Dot Design Museum Essen zu finden, die alle ausgezeichneten Produkte präsentiert. Zwischen aktuellen Gestaltungslösungen und historischer Industriearchitektur können Besucher*innen dort die Qualität der Gestaltungen erleben. Das im August erscheinende Red Dot Design Yearbook 2021/2022 gibt schließlich einen umfassenden Überblick über Trends in der Produktgestaltung und den „State of the Art“.Alle Informationen zu KERDI-LINE-VARIO bietet die Internetseite https://qr.schlueter.de/kerdi-line-vario.aspx