Schlüter-Systems gewinnt doppelt bei Wahl zum „Produkt des Jahres“

Zweifacherfolg bei der Wahl zum „Produkt des Jahres 2024“ für Schlüter-Systems: Die Leser des Fachmagazins „Fliesen + Platten“ haben gemeinsam mit einer Jury aus Branchenexperten sowohl das Bewegungsfugenprofil Schlüter-DILEX-F in der Kategorie „Zubehör“ als auch die selbstklebende Entkopplungsmatte Schlüter-DITRA-PS in der Kategorie „Belagskonstruktionen und Untergründe“ auf den ersten Platz gewählt.



Mit DILEX-F lassen sich technisch notwendige Feldbegrenzungsfugen in keramischen Belägen nahezu unsichtbar gestalten. Es kompensiert die üblichen Bewegungen eines Fliesenbelags, unterscheidet sich optisch mit seiner nur rund 3,5 mm breiten Sichtfläche aber kaum von einer zementären Fuge. Die Entkopplungsmatte Schlüter-DITRA-PS kann dank ihres selbstklebenden Trägervlieses direkt auf geeigneten Untergründen verlegt werden. Das spart Zeit und Material, da die Fliesenkleberschicht unter der Matte entfällt. Natürlich entkoppelt sie den Fliesen- oder Natursteinbelag genauso zuverlässig vom Untergrund wie die klassische DITRA.



„Wir sind stolz darauf, dass die Fachleute aus der Branche unsere Produkte so schätzen, und freuen uns über diesen Doppelgewinn“, so Schlüter-Geschäftsführer Marc Schlüter. „Das bestätigt unseren Ansatz, Produkte und Lösungen aus der Praxis für die Praxis und für konkrete Problemstellungen zu entwickeln und diesen Weg auch weiterhin konsequent zu verfolgen.“

(lifePR) (