Schlüter-KERDI-LINE-VARIO erhält „Plus X Award“ in vier Kategorien

Die unabhängige Jury des renommierten „Plus X Awards“ zeichnet Marken für den Qualitäts- und Innovationsvorsprung ihrer Produkte aus. Das Gütesiegel soll Verbrauchern dabei helfen, hochwertige Produkte einfach zu erkennen, und ihnen eine aussagekräftige Empfehlung für die Kaufentscheidung geben.In diesem Jahr hat Schlüter-Systems für die flexible Linienentwässerung Schlüter-KERDI-LINE-VARIO den „Plus X Award“ in den Kategorien „Innovation“, „High Quality“, „Bedienkomfort“ und „Funktionalität“ erhalten. Die Jury zeigte sich vor allem von der flexiblen Anpassbarkeit, der einfachen Montage sowie der zuverlässigen Abdichtung des Systems überzeugt. Eine besondere Erwähnung in der Auszeichnungsbegründung findet auch das „durchdachte Design, das sich elegant in verschiedene Gestaltungskonzepte einfügt und dabei höchste Funktionalität garantiert“.Die flexible Duschrinne KERDI-LINE-VARIO verfügt nicht nur über einen um 360 Grad drehbaren Ablauf, sondern ist auch variabel kürzbar. Die passenden Entwässerungsprofile in den Designs COVE und WAVE stehen in verschiedenen Varianten und Farben zur Verfügung – darunter auch in den TRENDLINE-Farbtönen, zum Beispiel Steingrau, Creme oder Graphitschwarz matt. So lassen sich in Kombination mit weiteren Schlüter-Systemlösungen, wie etwa Profilen, Nischen oder Ablagen, Badezimmer mit einheitlichen Farbkonzepten umsetzen, die höchsten ästhetischen und funktionalen Ansprüchen genügen.Alle Informationen zur ausgezeichneten Linienentwässerung bietet die Internetseite schlueter.de/kerdi-line-vario