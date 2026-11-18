Schlüter-KERDI-LINE-TF gewinnt Plus X Award
Fliesenmulde als „Bestes Produkt des Jahres 2026“ sowie in vier Kategorien ausgezeichnet
Die Begründung der Jury: „Schlüter-KERDI-LINE-TF überzeugt durch die gelungene Verbindung aus minimalistischer Gestaltung und hoher Funktionalität. Die nahezu unsichtbare Integration in den Fliesenbelag, die hochwertige Systemausführung und der durchdachte Kantenschutz machen das Produkt zu einer überzeugenden Lösung für moderne, bodenebene Duschen.“
Die Fliesenmulde für die KERDI-LINE-Linienentwässerung schützt die Fliesenkanten und verleiht dem Bad gleichzeitig einen minimalistisch-modernen Look, indem eine nahezu homogene Fliesenfläche entsteht. Die glatten Oberflächen sind leicht zu reinigen und die einfache Entfernung des befliesbaren Rosts macht das System besonders für gewerbliche Projekte wie Hotels interessant. In verschiedenen Höhen und Längen ist die Fliesenmulde mit allen KERDI-LINE-Rinnenkörpern kompatibel und erhöht das Gestaltungspotenzial für elegante bodenebene Duschen, die die Anforderungen der DIN EN 1253 erfüllen.
Alle Informationen zu KERDI-LINE-TF bietet die Internetseite schlueter.de.