Plus X Award für Schlüter-BEKOTEC-THERM

Effizient heizen für eine komfortable Wohnatmosphäre: Dank ihrer niedrigen Aufbauhöhe und intelligenten Konstruktion ermöglicht die Fußbodenheizung Schlüter-BEKOTEC-THERM ein angenehmes und gesundes Raumklima bei geringem Energieverbrauch.Das hat auch die Fachjury des Plus X Awards überzeugt, die dem Keramik-Klimaboden Schlüter-BEKOTEC-THERM diese Auszeichnung für hohe Qualität, Bedienkomfort und Funktionalität verliehen hat. Der Plus X Award ist der weltweit größte Innovationspreis für Technologie, Sport und Lifestyle und zeichnet Marken für den Qualitäts- und Innovationsvorsprung ihrer Produkte aus.„Wir freuen uns sehr über diese renommierte Auszeichnung in gleich drei Kategorien“, so Geschäftsführer Udo Schlüter. „Das bestätigt uns in unserer Arbeit und bestärkt uns, auch weiterhin die Entwicklung intelligenter und hochwertiger Systemlösungen voranzutreiben, die bei unseren Kund*innen für mehr Komfort und mehr Spaß mit Fliesen sorgen.“Schlüter-BEKOTEC-THERM bietet durch seine schnelle Verlegung und kurzen Trockenzeiten bereits beim Einbau Vorteile. Das System lässt sich an bestehende Heizkreisläufe anschließen und verteilt die Wärme schnell und gleichmäßig im ganzen Raum – und das bei niedrigen Vorlauftemperaturen. Das spart Energie und macht die Fußbodenheizung besonders attraktiv für die Nutzung regenerativer Energiequellen, beispielsweise in Kombination mit Wärmepumpen oder mit Solarenergie. Alle Informationen zur energiesparenden Fußbodenheizung bietet die Internetseite www.bekotec-therm.de