Mehr Farbe und Struktur im Bad

Noch mehr Gestaltungsmöglichkeiten im Bad: Mit neuen Farben und Produkten erweitert Schlüter-Systems das umfangreiche Sortiment der TRENDLINE-Serie. Ob Ton in Ton oder mit bewussten Akzenten bietet die Produktpalette jede Menge Freiraum bei der ganzheitlichen Farbgestaltung eines Badezimmers. Die hochwertige Pulverbeschichtung der Produkte bietet neben der attraktiven Farbgebung auch ein haptisches Erlebnis.Ganz neu in der TRENDLINE-Familie ist Schlüter-DECO-SG. Das dekorative Profil kann als Schattenfuge im Belag eingesetzt werden und eignet sich ideal zur Aufnahme und Fixierung von Glaselementen im Boden- und Wandbereich. Damit bildet es die perfekte Ergänzung zu den Entwässerungsprofilen COVE und WAVE der Duschentwässerung Schlüter-KERDI-LINE-VARIO. Für sie steht ab sofort – genau wie für die praktischen Wandablagen Schlüter-SHELF – mit der Farbe strukturbeschichtet grau (TSG) eine weitere Variante zur Verfügung. In diesem dezenten und attraktiven Farbton bilden die Produkte einen idealen Begleiter für gängige Fliesentrends und fügen sich harmonisch in die Optik des Raums ein.Alle Informationen bietet die Internetseite schlueter.de.