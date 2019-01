Licht verlegen? Ganz easy!

30.01.19

Schlüter-LIPROTEC-LLPM – Aufnahmeprofil aus Aluminium oder Edelstahl mit trapezgelochtem Befestigungsschenkel;

Schlüter-LIPROTEC-LLP – U-förmiges Aufnahmeprofil aus Aluminium;

Schlüter-LIPROTEC-LLPE – Aufnahmeprofil aus eloxiertem Aluminium für den Einbau an Wandecken.

Mit dem neuen Schlüter-LIPROTEC-EASY-System lassen sich individuelle Lichtakzente schnell und unkompliziert umsetzen. Die innovative Plug & Play-Technologie setzt nur geringe Fachkenntnisse in der Lichtinstallation voraus. Die komfortablen Stecksysteme sind einfach montiert und sofort einsatzbereit, da alle notwendigen Bauteile bereits vorkonfektioniert im Set enthalten sind.Die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten beinhalten unter anderem Lichtleisten in der Wand sowie in Wandecken, beleuchtete Spiegel und Wandscheiben oder illuminierte Treppenstufen und Sockelleisten. In weniger belasteten Bereichen können die Lichtprofile auch am Boden für elegante Akzente sorgen. Und dank ihrer robusten Beschaffenheit lassen sich die LIPROTEC-Profile auch problemlos im Duschbereich einsetzen.Die LED-Module bestehen aus einem flexiblen, voll ummantelten LED-Schlauch mit einer homogenen Lichtstreuung in bewährter LIPROTEC-Qualität – wahlweise mit fixen Lichttemperaturen von 3.200 oder 4.900 Kelvin im Weißbereich oder im farbigen RGB+W-Bereich. Letztere ermöglichen mehr als 16 Mio. verschiedene Farbtöne sowie Weißlicht in Farbtemperaturen von 2.500 bis 6.500 K.Als solides Trägerprofil für die LED-Schläuche stehen drei verschiedene Optionen zur Verfügung:Mit den Schlüter-KERDI-BOARD-NLT-Sets lassen sich darüber hinaus beleuchtete Wandnischen herstellen. Die vorgefertigten Einbauelemente aus KERDI-BOARD sind mit LED-Profilen in der Plug & Play-Ausführung ausgestattet, die an verschiedenen Positionen in der Nische eingebaut werden können.