Intelligente Innovationen für energiesparende Fußbodenheizung

Der Keramik-Klimaboden Schlüter-BEKOTEC-THERM ist eine schnell eingebaute, besonders dünnschichtige und energiesparende Fußbodenheizung. Jetzt machen intelligente Sets und Neuerungen die Verarbeitung des beliebten und bewährten Systems noch einfacher.



Passend dazu wurde auch die Preisliste für den Keramik-Klimaboden komplett neu gestaltet. Mit der Aufteilung nach Anwendungsbeispielen bietet sie schnelle Orientierung – so können die Schlüter-Partner in Handel und Handwerk noch gezielter die Vorteile einer intelligenten Fußbodenheizung kommunizieren und die richtigen Komponenten für ihr Bauvorhaben finden.



Praktische Sets und besseres Handling



Zwei neue Set-Angebote für den Anschluss des Keramik-Klimabodens sowie für Sanierungen erleichtern Fliesen- und Heizungsprofis den Alltag auf der Baustelle. Die Anschlusspakte für jeden Systemaufbau beinhalten alle Produkte, die für den Anschluss der BEKOTEC-THERM-Heizkreise an die Heizungsanlage notwendig sind – und zwar baustellengerecht verpackt in einer abfallreduzierten Verpackung. Und die Sanierungs-Sets mit den besonders flach aufbauenden Systemplatten Schlüter-BEKOTEC-EN 23 F bzw. BEKOTEC-EN 12 FK bieten Handwerker*innen alle Komponenten für den nachträglichen Einbau – beispielsweise bei einer Badsanierung.



Einfacher im Handling werden auch die BEKOTEC- Heizrohre. Die maximale Rollenlänge beträgt statt 750 m marktübliche 600 m – das macht die Rollen um rund 35 kg leichter. Und mit dem neuen, benutzerfreundlichen Abroller wird auch dieser Arbeitsschritt erleichtert.

