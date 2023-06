Inspirationen und Informationen im frischen Design

Neuer Look für die Schlüter-Website: Der Iserlohner Marktführer hat seinen Webauftritt von Grund auf überarbeitet. Die Unternehmensseite schlueter.de überzeugt durch eine frische Optik und eine deutlich leichtere Navigation.Schon auf der Startseite können die Nutzerinnen und Nutzer nach Zielgruppen orientiert auswählen, zu welchen Informationen sie gelangen möchten. Schnell und einfach erreicht man so den gewünschten Anwendungs- oder Produktbereich, in dem sämtliche Schlüter-Systemlösungen detailliert und übersichtlich dargestellt sind.Mit einer optimierten Such- und Filterfunktion bietet die neue schlueter.de allen Usern ein deutliches Plus an Komfort – all diese Informationen sind natürlich jederzeit und ortsunabhängig auch auf Smartphones und Tablets abrufbar.In der nächsten Zeit werden die Funktionen der Website immer weiter ausgebaut – unter anderem werden die bisherigen eigenständigen Websites zu BEKOTEC-THERM und LIPROTEC integriert.