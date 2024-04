Feines Profil für schmales Fugenbild

Eine leistungsfähige Bewegungsfuge, die kaum ins Auge fällt: Genau das bietet das neue Profil Schlüter-DILEX-F, das erste Bewegungsfugenprofil ohne zementäre Fugenanbindung. Trotz schmalster Bauform kompensiert es zuverlässig die üblichen Bewegungen von Fliesenbelägen und bildet eine nahezu unsichtbare Fuge in mit Personenverkehr belasteten Objekten.Schlüter-DILEX-F besteht aus dem Aufnahmeprofil DILEX-FCS, das aus Hart-PVC-Regenerat hergestellt wird, und der Einlage DILEX-FIS, die in zehn gängigen Fugenfarben als Rollenware erhältlich ist. Sie sorgt nicht nur für eine durchgehende Einlage ohne optisch störende Unterbrechungen, sondern wartet auch mit einer schmutzabweisenden Oberfläche auf. So ist die Fuge besonders leicht zu reinigen, und der integrierte Nylonfaden verhindert ungewollte Längenveränderungen der Einlage.Mit einer Sichtfläche von nur ca. 3,5 Millimetern ermöglicht DILEX-F die unauffällige Gestaltung von technisch notwendigen Fugen in Einsatzbereichen wie Wohnungen, Büros, Autohäusern oder Verkaufsflächen, die nicht durch Flurförderfahrzeuge oder Einkaufswagen belastet werden. Alle Informationen bietet die Internetseite schlueter.de