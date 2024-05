Familie Schlüter als „Tile Persons of the Year“ ausgezeichnet

Hohe Auszeichnung für die Unternehmerfamilie Schlüter: Das Tile Council of North America (TCNA) hat sie auf der Fachmesse „Coverings“ im US-amerikanischen Atlanta als „Tile Persons of the Year“ ausgezeichnet. Der renommierte Award geht dabei ausdrücklich an Unternehmensgründer Werner Schlüter, seine Frau Barbara sowie die Söhne Marc und Udo, die den Award im Namen der Familie entgegennahmen.



„Das ist eine große Ehre“, freute sich Geschäftsführer Udo Schlüter. „Wir sind stolz, Teil dieser Gemeinschaft zu sein und zum Erfolg des Fliesenlegerhandwerks und zum Fortschritt der Fliesenindustrie beizutragen. Diese Auszeichnung ist für unsere gesamte Familie herausragend und hat eine besondere Bedeutung für meinen Vater, der sein gesamtes Berufsleben dieser unglaublichen Reise gewidmet hat.“ Er bedankte sich im Namen der Familie beim TCNA sowie allen Mitarbeitern, Partnern und Kunden, ohne die der Erfolg des Unternehmens nicht möglich gewesen wäre.



Seit der Erfindung der Schlüter-SCHIENE durch Werner Schlüter 1975 hat sich Schlüter-Systems zum weltweiten Branchenführer entwickelt, der neue Standards für die Fliesenverlegung und die Aus- und Weiterbildung von Fliesenlegern setzt. Werner Schlüters fortschrittliches Denken und sein Anspruch an hochwertige und langlebige Produkte legten den Grundstein für den kontinuierlichen Unternehmenserfolg.



„Es ist uns eine Ehre, die Familie Schlüter mit dem prestigeträchtigen TCNA Tile Persons of the Year Award auszuzeichnen“, sagte TCNA-Geschäftsführer Eric Astrachan. „Das unerschütterliche Engagement der Familie, ihr visionäres Handeln und ihr Einsatz für die Weiterentwicklung des Fliesenlegerhandwerks haben unserer Branche dauerhaft ihren Stempel aufgedrückt. Diese Auszeichnung ist eine Bestätigung ihres unermüdlichen Engagements. Herzlichen Glückwunsch an die Familie Schlüter zu dieser hochverdienten Anerkennung!“

