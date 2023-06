Einzigartige Lösung für individuelle Badezimmer

Waschtische, so individuell wie die Einrichtungswünsche von Bauherren und Renovierern: Mit dem vorgefertigten Hartschaumelement Schlüter-KERDI-BOARD-W gelingt genau das. Es lässt sich individuell zuschneiden und kann ganz nach Wunsch befliest werden.Das praktische Set enthält alle Komponenten für den Bau eines individuell gestalteten, gefliesten Waschtischs zur Anbringung unter Wandarmaturen: das aus den Hartschaumplatten Schlüter-KERDI-BOARD vorgefertigte Element, passende Formteile, einen Ablaufadapter mit einem 1 ¼“ Anschlussgewinde an handelsübliche Siphons und eine Kartusche des zuverlässigen Dichtklebers KERDI-FIX. Der Ablaufadapter ist mit einer fest integrierten, flexiblen KERDI-Dichtmanschette für den sicheren Anschluss an das Element sowie die aufgehende Wand ausgestattet. Die zum Belag des Waschtischs passenden KERDI-LINE-VARIO-Entwässerungsprofile müssen separat bestellt werden. Sie lassen sich variabel kürzen, sind zur Anpassung an den Belag höhenverstellbar und werkseitig mit zwei Endkappen ausgestattet.Das Waschtischelement kann in Nischen oder Wandecken eingebaut und den örtlichen Gegebenheiten angepasst werden, da es individuell zugeschnitten werden kann. Mit optional erhältlichen Wandkonsolen entsteht eine komplett frei schwebende, unterfahrbare Lösung für barrierefreie Badezimmer. Als weitere Option können aus der 50 mm dicken KERDI-BOARD-Platte mit wenig Aufwand auch Standfüße für den Waschtisch gebaut werden.Mit KERDI-BOARD-W verfügen Fliesenprofis über ein Bauteil mit wasserdichter Oberfläche, das aufgrund seines geringen Gewichts leicht im Handling und einfach zu montieren ist. Der Waschtisch ist belastbar gemäß der DIN EN 14688 und kann optimal an die Flächenabdichtung an der Wand angeschlossen werden. So ergänzt diese wegweisende Systemlösung das umfangreiche Programm von Schlüter-Systems für den Bau attraktiver und komfortabler Badezimmer für alle Generationen. Alle Informationen bietet die Internetseite schlueter.de