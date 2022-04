„Ein starker Hidden Champion“ – NRW-Ministerpräsident Wüst bei Schlüter-Systems

Auf Einladung des Iserlohner CDU-Landtagsabgeordneten Thorsten Schick besuchte der amtierende Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst, am 20. April die Schlüter-Systems KG. Geschäftsführer Udo Schlüter begrüßte ihn und seine Delegation an der Schlüter-WorkBox und stellte ihm das Unternehmen und seine Entwicklung von der Erfindung vom Handwerksbetrieb zum Weltmarktführer vor. Wüst zeigte sich beeindruckt und lobte das Unternehmen als einen „starken Hidden Champion mit exzellenten Arbeitsplätzen“.



Von diesen konnte sich der Ministerpräsident bei einer Führung durch das Unternehmen aus erster Hand überzeugen. Unter anderem stellten ihm dabei zwei Auszubildende zum Maschinen- und Anlagenführer, die kurz vor der Abschlussprüfung stehen, die Profilierung vor, in der die weltbekannte Schlüter-SCHIENE gefertigt wird. Auch deren Erfinder und Firmengründer Werner Schlüter konnte Wüst im Rahmen des Besuchs in Iserlohn persönlich kennenlernen.



Darüber hinaus diskutierte der Ministerpräsident mit Udo Schlüter, Thorsten Schick und dem CDU-Bundestagsabgeordneten Paul Ziemiak auch das allgegenwärtige Thema der gestiegenen Energiepreise und versprach, sowohl Unternehmen als auch Verbraucher „auf breiter Front zu entlasten“.