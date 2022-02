Die Schlüter-WorkBox on Tour

Eindrucksvolle Präsentationen und praktische Demonstrationen live und direkt vor Ort: Die Schlüter-WorkBox-Tour bringt ab dem Frühjahr 2022 die innovativen Systemlösungen des Iserlohner Unternehmens zu Kunden in ganz Deutschland und den benachbarten Ländern.Der eindrucksvolle Schlüter-Innovations-Truck dient dabei gleichzeitig als mobile Ausstellung mit aktuellen Systemlösungen und als digitaler Showroom. Die Besucherinnen und Besucher können auf mehr als 70 Quadratmetern zukunftsweisende digitale Präsentationswelten gepaart mit handfester und intelligenter Fliesentechnik erleben. Im Fokus stehen dabei aktuelle Neuheiten und innovative Systemlösungen für die Fliesenverlegung.Auf der Außenbühne des Trucks demonstrieren die Profis aus der Schlüter-WorkBox in einem kompakten Programm die Produkte und Lösungen live. Dank der Multimediawand an der Außenseite des Trucks geht dabei kein Detail verloren. Darüber hinaus stehen während der gesamten Veranstaltung qualifizierte Schlüter-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter zur Beratung und für Fragen zur Verfügung.Los geht es am Donnerstag, den 10. März 2022, bei der Wilhelm Linnenbecker GmbH & Co. KG in Dortmund. Alle weiteren Termine und Programmdetails sowie die Möglichkeit zur Anmeldung finden sich unter https://qr.schlueter.de/workbox-on-tour.aspx sowie den Social-Media-Kanälen des Unternehmens bei Facebook und Instagram