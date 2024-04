Design-Award für Schlüter-Systems

Das neue Treppenkantenprofil Schlüter-TREP-V der Iserlohner Schlüter-Systems KG hat den iF Design Award für die Disziplin „Produkt“ in der Kategorie „Haustechnik“ gewonnen. Der international renommierte Award wird einmal im Jahr von der weltweit ältesten unabhängigen Designinstitution, der iF International Forum Design GmbH, vergeben.Mit austauschbaren, strukturierten Einlagen in verschiedenen Farben erfüllt TREP-V sowohl die neuesten Entwicklungen in der Rutschhemmung als auch die Anforderungen der aktuell gültigen Vorschriften zum barrierefreien Bauen. TREP-V bietet optimale Unterstützung bei der sicheren Nutzung von Treppen und trägt maßgeblich zu einem harmonischen Gesamtbild bei – auf diese Weise vereint es Design und Funktion.Dieses innovative Konzept hat auch die 132-köpfige, internationale Expertenjury des iF Design Awards überzeugt – sie hat TREP-V aus fast 11.000 Einreichungen aus 72 Ländern ausgewählt und mit dem begehrten Gütesiegel ausgezeichnet.Alle Informationen zum prämierten Profil bietet die Internetseite schlueter.de Der iF Design Award ist seit 1954 ein weltweites, anerkanntes Markenzeichen für ausgezeichnete Gestaltung. Er gehört zu den wichtigsten Designpreisen der Welt und prämiert Gestaltungsleistungen aus allen Disziplinen: Produkt-, Verpackungs-, Kommunikations- und Service-Design, Architektur und Innenarchitektur sowie Professional Concept, User Experience (UX) und User Interface (UI). Alle Informationen zum Award und alle ausgezeichneten Beiträge finden sich auf der Website ifdesign.com