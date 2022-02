Cleveres Design aus einem neuen Winkel

Schlanker und attraktiver Kantenschutz mit einer cleveren Ecke: Das beliebte Profil Schlüter-JOLLY präsentiert sich 2022 mit einer ganz neuen Profilgeometrie inklusive 90°-Winkel.Dank dieser verbesserten Geometrie können Fliesenprofis das dezent-elegante Profil besonders im Wandbereich jetzt wesentlich einfacher einbauen – beispielsweise zum Kanten- und Eckenschutz an gefliesten Vorwandinstallationen oder halbhohen Sichtschutz-Elementen. Diese lassen sich in Kombination mit einem stylischen Profil als schicke Ablagemöglichkeit nutzen. Zum Produktprogramm gehört auch eine innovative Ecklösung, die über eine Steckverbindung zum Profil verfügt. So können Ecken ohne sichtbaren Gehrungsschnitt der Profile und ohne zusätzliches Kleben sauber und einfach ausgearbeitet werden.Das neue JOLLY-Wandprofil vereint den effizienten Schutz von Fliesenkanten und -ecken und den Anspruch an ein reduziertes und dennoch attraktives Design. Mit seiner schmalen Sichtfläche und zahlreichen Material- und Farbvarianten, zum Beispiel in den angesagten TRENDLINE-Farbtönen, ist das Profil ein optimaler Begleiter für aktuelle Keramik- und Natursteintrends. Alle Informationen bietet die Internetseite www.schlueter.de