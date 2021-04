Bodengleiche Duschen mit maximaler Flexibilität

So variabel war der Bau bodenebener Duschen noch nie: Schlüter-KERDI-LINE-VARIO kombiniert leistungsstarke, bewährte KERDI-Entwässerungstechnik mit eleganten, minimalistischen Profilen.Die Basis dieses Systems ist die flach aufbauende Entwässerungseinheit Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H. Sie besteht aus einem Ablaufadapter inklusive flexibler Dichtmanschette und einem um 360° drehbaren, wellenförmigen Ablauf mit fest integriertem Geruchsverschluss. Er ermöglicht höchste Variabilität bei der Installation und kann flexibel an die bauseitige Anschlusssituation angepasst werden. Die wellenförmige Konstruktion erzeugt während des Wasserdurchlaufs eine hohe Strömungsgeschwindigkeit und erzielt dadurch einen selbstreinigenden Effekt.Kombiniert wird das variable Ablaufsystem mit den minimalistisch eleganten Entwässerungsprofilen Schlüter-KERDI-LINE-VARIO COVE oder WAVE. Getreu dem Motto „weniger ist mehr“ liegt ihre Stärke in der Reduzierung auf ihre Funktionalität: Sie leiten das Wasser über einen dezenten, mittigen Ablaufschlitz sicher in die Entwässerungseinheit. Und doch lassen sie viel Spielraum für die individuelle Gestaltung: Die jeweils 120 cm langen Profile lassen sich bis zu einer Mindestlänge von 22 cm beliebig kürzen und können auch in der Höhe angepasst werden.Das Entwässerungsprofil COVE in Form einer Hohlkehle und das W-förmige WAVE-Profil stehen jeweils aus gebürstetem Edelstahl oder strukturbeschichtetem Aluminium zur Verfügung. Bei der Variante aus Aluminium kann zwischen acht Tönen der Schlüter-TRENDLINE-Farbserie ausgewählt werden – so passt das Entwässerungsprofil zu aktuellen Keramik- und Natursteintrends. Das COVE-Profil ermöglicht dabei eine besonders schmale und dezente Linienentwässerung und ist sogar für das Befahren mit dem Rollstuhl geeignet. Die mitgelieferten Endkappen sorgen für einen sauberen und optisch ansprechenden Abschluss der Entwässerungsprofile. Auch die Jury des renommierten Red Dot Award: Product Design hat das System überzeugt: Schlüter-KERDI-LINE-VARIO hat den Red Dot 2021 in der Kategorie Bad und Sanitär gewonnen. Ausgezeichnet wurde die Kombination des Ablaufs KERDI-LINE-VARIO-H mit dem WAVE-Entwässerungsprofil.Der flache Aufbau der Gesamtkonstruktion macht das System auch für Renovierungen und Sanierungen attraktiv. Und das Design der Entwässerungsprofile lässt sich sehr gut mit weiteren Schlüter-Lösungen kombinieren, beispielsweise mit den praktischen Wandablagen Schlüter-SHELF. Sie sind ebenfalls im WAVE-Design sowie aus gebürstetem Edelstahl und beschichtetem Aluminium mit TRENDLINE-Oberflächen erhältlich. Alle Informationen zum neuen KERDI-LINE-VARIO-System bietet die Internetseite https://qr.schlueter.de/kerdi-line-vario.aspx