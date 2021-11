Architects‘ Darling® Award in Bronze für Schlüter-KERDI-LINE-VARIO

Erneuter Erfolg für Schlüter-Systems beim „Oscar der Baubranche“: KERDI-LINE-VARIO hat den Architects‘ Darling® Award 2021 in Bronze in der Kategorie „Beste Produkt-Innovation | Technik“ erhalten.



Damit hat die hochkarätig besetzte Jury aus namhaften Vertretern internationaler Architekturbüros und Experten der Architekturkommunikation die Entwässerungstechnik aus Iserlohn in einem stark besetzten Teilnehmerfeld mit einem der begehrten Awards gewürdigt. „Wir freuen uns sehr und sind stolz auf die Wertschätzung, die die Jury unserer Entwässerungstechnik entgegengebracht hat“, freut sich Geschäftsführer Udo Schlüter. „Nach dem Red Dot 2021 und dem Iconic Award ist diese erneute Auszeichnung eine Bestätigung unserer Idee, mit KERDI-LINE-VARIO Funktionalität, Flexibilität und Design in einem einzigartigen System zu vereinen.“



Der Preis Architects‘ Darling® Award wurde im Rahmen einer feierlichen Gala bei den „Celler Werktagen“ verliehen. Der Preis wird von der Heinze GmbH, einem führenden Online-Portal für Architekturobjekte und Bauprodukte, vergeben.

