Schlosshotel Burg Schlitz veröffentlicht vermutlich Deutschlands erstes Hotel-Musikvideo

Was passiert, wenn ein Hotel bewusst auf klassische Werbung verzichtet — und stattdessen ein echtes Musikvideo produziert?Mit genau dieser Idee hat das Schlosshotel Burg Schlitz in der Mecklenburgischen Schweiz ein außergewöhnliches Projekt umgesetzt. Entstanden ist ein emotionales Musikvideo, das vermutlich zu den ersten seiner Art in der deutschen Hotellerie zählt.Keine typischen Werbeszenen. Keine austauschbaren Bilder von Frühstücksbuffets oder Wellnessbereichen. Stattdessen erzählt das Video mit Musik, Atmosphäre und cineastischen Bildern die Geschichte eines Ortes, der seit Jahren für Ruhe, Natur und besondere Momente steht.Gedreht wurde mehrere Tage direkt auf dem historischen Gelände von Burg Schlitz — zwischen alten Baumalleen, historischen Räumen und der weitläufigen Parklandschaft der Mecklenburgischen Schweiz.„Wir wollten keinen weiteren Hochglanz-Imagefilm drehen“, erklärt Hoteldirektor Jan König.„Burg Schlitz lebt von Atmosphäre und Emotionen. Genau dieses Gefühl wollten wir sichtbar machen.“Das Projekt verbindet moderne Musikästhetik mit der besonderen Ruhe und Eleganz des Hauses. Entstanden ist kein klassischer Werbefilm, sondern ein atmosphärisches Werk, das bewusst neue Wege in der Hotelkommunikation geht.Gerade in einer Zeit, in der viele Hotelvideos austauschbar wirken, setzt Burg Schlitz damit auf Emotionalität statt reine Vermarktung.Das Musikvideo feiert seine Premiere auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Burg Schlitz und wird zusätzlich über Social Media sowie verschiedene Presse- und Tourismusplattformen veröffentlicht.Zum offiziellen Musikvideo: