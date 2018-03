Schlosspark Dennenlohe - Eingang in eine andere Welt

Schlosspark Dennenlohe - Auf ins neue Gartenjahr!Kaum wurden zum 12. Mal auf Schloss Dennenlohe der Deutsche und Europäische Gartenbuchpreis vergeben – beginnt schon wieder die Gartensaison 2018.Die Gärten von Schloss Dennenlohe in Mittelfranken haben ab Frühling wieder einiges zu bieten: Eine europäische Fotoausstellung mit Gartenimpressionen aus aller Welt, die internationale Gartenfachbuchbibliothek, die Englische Gartenakademie und ein breites Angebot an Gartenführungen im Schlosspark und im Botanischen Garten mit vielen Rhododendren.Am Ostersonntag versteckt der Osterhase tausende Eier im Park und ab April blühen im Rhododendronpark wieder hunderte Rhododendren und Azaleen, 120 neue Obstbäume wurden gemeinsam mit der Allianz Umweltstiftung im Landschaftspark gepflanzt, Hyazinthen, Christrosen, Osterglocken und Kaiserkronen blühen am Schlossweiherufer um die Wette.Von den ersten Frühjahrsboten bis zum späten Herbst bieten sich wöchentlich neue Garteneindrücke im (nur an bestimmten Tagen geöffneten) Privatgarten und dem täglich geöffneten Rhododendron- und Landschaftspark.Der beliebteste Garten Frankens erstreckt sich auf einer Fläche von 26 Hektar rund um einen See mit vielen Inseln, Brücken, Hügelketten und unterschiedlichen Landschaften -Pflanzensammlungen wie die größte Efeusammlung Deutschlands oder zahlreiche Gartennischen zeigen die vom „grünen“ Baron Süsskind gestaltete Landschaft rund um das Barockschloss zwischen Natur, Kultur und Kunst.Gartenhighlights 2018Gartenführungen und Seminare im Schlosspark und der neuen Englischen Gartenakademie auf Schloss DennenloheWelche Verbindung besteht zwischen dem Gartenfürsten Pückler und Schloss Dennenlohe? Wie schnell wächst ein Bambus? Wie bestimmt man Efeu oder was muß man bei Taglilien beachten? Das und vieles mehr erfahren die BesucherInnen bei einer Führung durch den Schlosspark.Neu sind gärtnerische Themen und spannende Workshops in der Englischen Gartenakademie, die Ihre Räume im Schlosskomplex bezogen hat.Internationale Garten-FotoausstellungDie historische Schnapsbrennerei ist auch 2018 Ausstellungsort des renommierten Fotowettbewerbs "International Garden Photographer of the Year" (IGPOTY) aus London bei der Gartenimpressionen aus aller Welt entdeckt werden können. Die Siegerbilder des von Schloss Dennenlohe vergebenen und mit 1.000 Euro hochdotieren European Garden Photo Awards 2018 sind ebenfalls in Großformat zu bewundern.Wichtige Termine sind die Dennenloher Schloss- und Gartentage – Bayerns blühendste Gartenmesse von 10.-13. Mai 2018, sowie Hundespieltage und Natural Horsemanship Seminare. Alle Infos unter www.dennenlohe.de