„On the go“ im Schlosspark Dennenlohe – Photowettbewerb 2020

Der Winter kommt…In dieser Jahreszeit freut man sich besonders über die farbenfrohen Siegerphotos des 2020 erstmalig ausgerufenen Wettbewerbs von Schloss Dennenlohe „on the go“ im Park des grünen Barons.Die Einladung zur Teilnahme am Dennenloher Photowettbewerb 2020 stieß bei den tausenden Gartenbesuchern und in der Öffentlichkeit auf große Resonanz und viele Photographen folgten der Einladung ihre eigene Perspektive aus dem Park von Baron Süsskind umzusetzen. Entsprechend wurden 307 Photos eingereicht!Die Ergebnisse sind interessante, ästhetische Tieraufnahmen, farbenfrohe einheimische und exotische Pflanzenportraits, stimmungsvolle Momentaufnahmen und eindrucksvolle Makroaufnahmen.Alle Besucher des Schlossparks waren aufgefordert Photos „on the go“ aus einem Ihrer Gartenbesuche im Park des grünen Barons einzusenden.Teures Kameraequipment war nicht erforderlich. Auch Bilder, die mit Compact– Kameras und Handy-Kameras gemacht wurden, wurden bewertet.In den drei Kategorien Tiere, Pflanzen und Parkstimmungen sind ausdrucksvolle Siegerphotos 2020 gefunden worden.Im Vorfeld wurden online von den Jurymitgliedern Favoriten ausgewählt und die Schnittmenge in einer Jurysitzung bewertet. Anschließend wurden eine Top20 und Top10-Liste der eindrucksvollsten Photos erstellt und anhand eines Punktesystems schließlich die Rangliste der Siegerbilder erstellt.Zusätzlich zu den vielen Preisen werden die Sieger des Wettbewerbs zur festlichen Verleihung des Europäischen Gartenphotowettbewerbs am 12. März 2021 nach Dennenlohe eingeladen.Dieser internationale Wettbewerb wird von Schloss Dennenlohe mit der englischen Institution IGPOTY (International Gardenphotographer of the Year) vergeben, ist für Amateure und Profis gleichermaßen offen und wird weltweit ausgeschrieben.Seit 2013 lobt der Schlosspark Dennenlohe in Bayern den Europäischen Gartenphotopreis für das beste Gartenbild eines europäischen Parks aus. Die ersten drei Siegerphotographien touren mit der IGPOTY Ausstellung rund um die Welt.Sieger des Jahres 2020, Photowettbewerb „on the go“ im Schlosspark Dennenlohe sind:Sonderpreis Rolf MarkmannSonderpreis Roland BräuerSonderpreis Roland Bräuer