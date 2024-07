Midsummer Nights Dream & Beatles Revival Band auf Schloss Dennenlohe

Im Rahmen der Klassiktage rockt es 2024 auf Schloss Dennenlohe - klassisch beginnt es am 7. Juli mit "" von Shakespeare mit der beliebten TNT American Drama Group, die es schafft den Sommernachtstraum in leicht verständlicher englischer Sprache zu einem Highlight zu machen. Man spürt förmlich die Elfen über den blühenden Rosenberg huschen, wenn die engagierten Schauspieler Shakespeares beliebtestes Stück in der romantischen Kulisse des Schlossparks aufführen.Am 14. Juli hingegen kommt die Lieblingsband des grünen Barons nach Dennenlohe - die sagenhafte, die es schafft das Publikum mit auf eine Zeitreise in die Sechziger zu nehmen. Von „Please, Please Me“ über „Sgt. Pepper“ bis hin zu „Let It Be“ gibt es einen Streifzug durch die gesamte Schaffensperiode des genialen Quartetts aus Liverpool.A splendid time is guaranteed for all.Kartenverkauf im Dennenlohe Shop unter www.schlosspark-dennenlohe.de