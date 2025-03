Jubiläum - 20 Jahre Gartenbuchpreis!

Am 7. März 2025 wurde auf Schloss Dennenlohe zum 20. Mal der, präsentiert von, verliehen. Die renommierte Auszeichnung ehrt herausragende Gartenpublikationen in verschiedenen Kategorien und hat sich als wichtiger Maßstab in der Garten- und Buchbranche etabliert.Ein weiteres Highlight der Preisverleihung war der, initiiert und vergeben von, der seit 2011 besondere europäische Gartenbücher würdigt.Während der zweitägigen Jurysitzung bewertete eine hochkarätige Expertenjury mehr als. Zusätzlich zur Auszeichnung der besten Gartenbücher wurden die herausragendsten online Garten-Creatoren geehrt.Zudem wurdenvergeben, die besondere Leistungen in der Gartenkultur würdigen.Der Deutsche Gartenbuchpreis 2025 hat erneut eindrucksvoll gezeigt, wie vielfältig und inspirierend die Welt der Gartenliteratur ist – eine Hommage an die Kunst des Gärtnerns und des geschriebenen Wortes.Seit 20 Jahren zeichnetmit demaußergewöhnliche literarische Leistungen im Bereich der Gartenkultur aus. Die renommierte Auszeichnung würdigt Autorinnen und Autoren, die mit ihren Werken nicht nur fundiertes Wissen vermitteln, sondern auch die Faszination für die Welt der Gärten lebendig werden lassen. Der Award wird seit Beginn von derpräsentiert und von Europas größtem Gartenmagazin „medial begleitet.Derund derrichten sich an Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die es verstehen, grünes Wissen auf besondere Weise zugänglich zu machen. Sie sensibilisieren ihre Leserinnen und Leser für die untrennbare Verbindung zwischen– eine Einheit, die es zu bewahren und zu fördern gilt.Mit dieser Auszeichnung setzt Schloss Dennenlohe ein wichtiges Zeichen für die Wertschätzung und Weiterentwicklung der Gartenkultur in Deutschland und Europa.Gemeinsam mit demunterstützt der Deutsche Gartenbuchpreis seine Siegerinnen und Sieger in der Öffentlichkeitsarbeit.Bestes „“ wurde das Werk von Ambra Edwards „Botanische Gärten – die schönstens Pflanzenparadiese der Welt“ aus dem Gerstenberg Verlag. Den zweiten Platz sicherte sich „Verrückt nach Tomaten“ von Johnna Gilljam aus dem Kosmos Verlag. Der dritte Platz ging an Tim Hubbard und sein Buch „Die wunderbaren Gärten von Cornwall“ ebenfalls aus dem Gerstenberg Verlag.Beim Deutschen Gartenbuchpreis gewann in der Kategorie „“ Claire Takacs mit „Dreamscapes für die Zukunft“, erschienen im Prestel Verlag. „BergStyle“ von Peter Berg ebenfalls im Prestel Verlag erschienen kam auf den zweiten Platz und den dritten Platz sicherte sich Christiane Jaquat mit „Fundamentals – die Pflanzenwelt des I.H.“ aus dem AT Verlag.In der Kategorie „“ gewann Dr. Alexandra Musiolek mit ihrem Werk „Pflanzenverwendung im Garten von Karl Foerster in Bornim bei Potsdam" aus dem Hendrik Bäßler Verlag. Auf Platz Zwei landete „Die grüne Schatzkammer – Sammelleidenschaft, Forschergeist, Artenschutz“ von Claudia Gröschel aus dem Brandstätter Verlag. Karin Seeber und ihr Werk „Hinter den Gärten die Welt“ aus dem Schöffling & Co. Verlag gewann den dritten Platz.Das „“ ging an „Der Garten von Emil Nolde“ von Magdalena Moeller aus dem Prestel Verlag. „Mein wunderbarer Cottage Garten“ von Isabelle Van Groeningen aus dem Insel Verlag ergatterte den zweiten Platz. Auf Platz Drei kamen Stefanie Syren und Ulrike Romeis mit „Nepal Himalaya Park – Garten der Glückseligkeit" aus der Mediengruppe Attenkofer.In der Kategorie „“ gewann Birk Grüling mit „Felicitas & Jakob. Ein Sommer in den Herrenhäuser Gärten“ erschienen im Leuenhagen & Paris Verlag. Auf Platz Zwei landete „Die große Gartenwerkstatt“ von Sabine Lohf aus dem Gerstenberg Verlag. Der dritte Platz ging an „Familie Maus bei der Ernte“ von - dem leider erst kürzlich verstorbenen - Kazuo Iwamura aus dem NordSüd Verlag.Der Erste Platz in der Kategorie „“ ging an Elena Eden und ihr Buch „Der Garten im Licht“ erschienen bei Tolino Media. Platz Zwei erhielt „Eintunkt“ von Martina Parker aus dem Gmeiner Verlag. „Perfekte Freunde – jeder hat Geheimnisse“ von André Winkler aus dem Empire Verlag landete auf dem dritten Platz.In der Sonderkategoriewurde der „Gartenführer Schweiz“ von Sarah Fasolin – erschienen im AT Verlag von der Jury ausgezeichnet.In der Kategorie „“ ging der erste Platz an Anja Eder und ihr Werk „Mein Artenrettergarten“ aus dem Tipp4 Verlag. Platz Zwei erhielt Dr. Michael Schwerdtfeger und sein Buch „Nonplusultra-Pflanzen“, erschienen in der Gesellschaft zur Förderung der Gartenkultur e. V.. Der dritte Platz ging an Katrin und Frank Hecker und „Das Buch der Gartenvögel“ aus dem Kosmos Verlag.Der erste Platz in der Kategorie „“ ging an „Nachhaltige Schnittblumen. Snowflowers vom Anbau bis zum Verkauf“ von Margrit De Colle aus dem Haupt Verlag. Den zweiten Platz belegten Theres Lundén und Johannes Wätterbäck mit ihrem gemeinsamen Werk „Mit Kaltanbau zu grünen Wundern“ erschienen im LV Verlag. Karin Buchart erhielt für „Das Kräuterhandwerk“ aus dem Servus Verlag den dritten Platz.“ des Jahres wurde das Werk „Herbstküche“ von Saskia van Deelen aus dem Jan Thorbecke Verlag, den zweiten Platz belegte „Unsere kreative Kräuterküche“ von Lisa Angermann und Stefanie Hiekmann – erschienen im Hölker Verlag. Auf dem dritten Platz wurde „Himmlischer Genuss vom Land“ von Lena Fuchs ausgezeichnet, ebenfalls aus dem Jan Thorbecke Verlag.In der Kategorie „“ siegte Gerda Walton mit „Gärtnern wie Gott in England“. Platz Zwei ging an Annette Lepple und „Mein Garten wächst im Topf“, gefolgt von Bärbel Oftring und „Alleskönner im Garten“, die auf den dritten Platz kam.Die Leserjury der Zeitschrift „“ aus dem Burda Verlag vergab den „“ an Britta Telahr und „100 Gestaltungsideen für kleine Gärten“ aus dem Gräfe und Unzer Verlag.Den mit 1.000 Euro dotierenging dieses Jahr an Katrin Lugerbauer und ihr Werk „Wächst nicht gibt’s nicht“ aus dem Ulmer Verlag.Als „wurde Elke Schwarzer mit ihrem Instagram Account „Günstig gärtnern“ ausgezeichnet. Die Gärtner Graf AG mit ihrem gleichnamigen Blog kamen auf den zweiten Platz und Sigrid Tinz und ihr Social-Media-Kanal „Kraut und Bücher“ wurde von der Jury mit Bronze ausgezeichnet.Der Deutsche Gartenbuchpreis dient als Plattform, um die Leidenschaft, Hingabe und Kreativität derjenigen zu feiern, die unser Gartenleben durch Ihre Schriften bereichern. Jede preisgekrönte Veröffentlichung trägt zum kollektiven Wissen und zur Wertschätzung des Gartenbaus bei und inspiriert sowohl Anfänger als auch erfahrene Gartenenthusiasten, daher lobtdrei hochdotiertefür außergewöhnliche Leistungen aus:: „Stauden im Garten – Gartengestaltung für immer blühende Beete“ vom Autorenteam Folko Kullmann, Bettina Rehm-Wolters und Markus Zeiler: „Drecksarbeit“ von Veronika Straaß und Claus-Peter Lieckfeld: „Plantae – 4000 Pflanzen praxisnah vorgestellt“ von Urs LüscherBereits zum fünfzehnten Mal wurden von Schloss Dennenlohe, gemeinsam mit der englischen Institution „, auch die besten Europäischen Gartenphotos prämiert und mitausgezeichnet.Die Siegerbilder des von Baronin Süsskind vergebenen „“ touren nach der Prämierung zu Ausstellungen in der ganzen Welt und sind in der IGPOTY Exhibition Book of the Year und in Kew Gardens vertreten.Das Siegerphoto 2025 heißt „Spring´s Blooming Tapestry“ und wurde von Manuela Göhner in Deutschland photografiert. Claudia Gaupp kam mit „Verbena by the pond“ aus einem Garten in Frankreich auf den zweiten Platz und Annette Lepple mit „Like a painting“ – ebenfalls aus einem französischen Garten wurde Dritte.Wir gratulieren allen Siegerinnen und Siegern des Gartenbuchpreises 2025 ganz herzlich! Ein großes Dankeschön geht an alle Teilnehmenden und Verlage für die zahlreichen großartigen Einsendungen. Ihre Leidenschaft für Gartenkultur und Literatur macht diesen Preis erst möglich!Der Schlosspark Dennenlohe ist der größte private Rhododendron- und Landschaftspark in Süddeutschland. Er gilt als einer der schönsten Parks Deutschlands mit 26 Hektar Größe. Der Park wird von Robert Freiherr von Süsskind, dem „Grünen Baron“, selbst gestaltet und gepflegt.Schloss Dennenlohe ist Initiator des Bayerischen Gartennetzwerkes und Sitz des Verbandes Bayerischer Parks und Gärten e.V. sowie der Deutschen Efeugesellschaft e.V. Seit 2016 gibt es die Internationale Gartenbuchbibliothek aus den bisher eingereichten Büchern des Deutschen & Europäischen Gartenbuchpreises, der 2006 von Robert und Sabine von Süsskind initiiert wurde.Die STIHL Gruppe ist ein international tätiger Weltmarkt- und Technologieführer und entwickelt, fertigt und vertreibt akku-, elektro- und benzinbetriebene Geräte für die Forst- und Landwirtschaft sowie für die Landschaftspflege, die Bauwirtschaft und private Gartenbesitzerinnen und -besitzer. Ergänzt wird das Sortiment durch digitale Lösungen und Serviceleistungen. Die Produkte werden grundsätzlich über den servicegebenden Fachhandel und STIHL eigene Online-Shops, die in den nächsten Jahren international ausgebaut werden, vertrieben – mit 44 eigenen Vertriebs- und Marketinggesellschaften, rund 120 Importeuren und mehr als 55.000 Fachhändlerinnen und -händlern in über 160 Ländern. STIHL produziert weltweit in sieben Ländern: Deutschland, USA, Brasilien, Schweiz, Österreich, China und auf den Philippinen. Seit 1971 ist STIHL die meistverkaufte Motorsägenmarke weltweit. Das Unternehmen wurde 1926 gegründet und hat seinen Stammsitz in Waiblingen bei Stuttgart. Als nachhaltig agierendes Familienunternehmen will STIHL den Menschen die Arbeit mit und in der Natur erleichtern. STIHL erzielte 2023 mit 19.805 Beschäftigten weltweit einen Umsatz von 5,27 Milliarden Euro.