Drehaufnahmen für den neuen "Tatort" in Dennenlohe

Kaum sind die Gartentage und der Barocktag vorbei, fing die Filmcrew von "Tatort" an das ganze Schloss auszuräumen und neu zu gestalten - die Orangerie wurde statt als Café als Atelier genutzt, das gesamte Erdgeschoss wurde mit Filmmöbeln aus dem Fundus ausgestattet. Fira, unser neuer 8 Wochen alter Welpe musste die Wurfbox räumen und wurde ein Bürohund.Nach der Requisite rückte das Filmteam an - wer diese Tage versucht die Schlossverwaltung anzurufen, hört nur noch ein Flüstern in der Leitung - "Achtung, Ruhe bitte, wir drehen" ist der Satz, der seit einer Woche laut durch den Park und die Gänge des Schlosses hallt.Rasenmäher, der grüne Baronund die Hunde verstummen und alle rätseln, ob der Gärtner auch der Mörder sein wird....Noch bis 13.Juli ist alles außer Rand und Band in Dennenlohe, vorbeischauen und mitfiebern ist die Devise...man weiß gar nicht was spannender ist - Tatortkulisse zu sein oder die Othello Aufführung am 10. Juli Diesen Sonntag wird nämlich wieder Shakespeares Lieblingsstück im Schlosshof aufgeführt. »Othello« ist eine Tragödie von aus dem Jahr 1604 und brandaktuell:Liebe, Eifersucht und Verrat sind die großen Themen in diesem Klassiker.Die schöne Desdemona ist mit dem schwarzen Feldherrn Othello verheiratet. Sein Fähnrich Jago will sich wegen einer vermeintlichen Ungerechtigkeit an ihm rächen.Mit geschickten Intrigen treibt er Othello zum Mord an seiner Frau.Und damit passiert schon wieder ein Mord in Dennenlohe, bei dem Sie dabei sein können... der Juli hat es echt in sich.Die schöneren Dinge geschehen dann bei der Wandelperformance "Paradies und Das ", am 15. und 17. Juli im Schlosspark - hier gibt es musikalische Überraschungen, einen Barockgewandeten grünen Baron, Pferde, Hunde und sicher keinen Mord! Versprochen.Mordlos geht es auch auf der großen Hundemesse "Mein Hund" am 23. und 24. Juli zu, da haben alle Zwei- und Vierbeiner die Möglichkeit nach Herzenslust einzukaufen, rumzutoben und die neuesten Trends kennenzulernen. Agility, Schönheitswettbewerbe und Hundespieltage im Park sorgen für eine unbeschwerte Sommerstimmung.Suchen Sie sich aus, wann Sie am liebsten kommen wollen....Alle Infos wie immer unter www.dennenlohe.de